戴祖儀拗柴受傷！張振朗慘被踢中氣門嗌痛

無綫綜藝節目《不可能任務》昨晚（24日）播出第三集，隊長張振朗與隊員孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵及劉展霆，繼續接受香港動作特技演員工會會長錢嘉樂，及國際級動作導演林迪安安排的龍虎武師基本功訓練，當中包括跳彈床、撞破障礙物、滾樓梯、穿槍背、多人對打及高空跳下，要在僅得十天的訓練期內學齊龍虎武師全套基本功實在不易。張振朗於練習對打時被意外踢中氣門，強忍至完成動作後才大聲喊痛兼呼吸出現困難，及後在迪安與嘉樂指示下與早前拗柴受傷的戴祖儀（Joey）齊齊休息，眼見振朗意志消沉，Joey更反過來安慰他說：「第一日（受傷休息）心情係差啲架，我依家第三日好番好多喇。」

而女組員中則殺出「潛力股」，訓練初期因不懂如何做好被打反應而淚如雨下的杜穎珊（Sandy），在短短數天內竟脫胎換骨，連出名要求高的林迪安亦開金口大讚她：「呢個人叫『估你唔到子』，成日都好似唔得咁，但一嚟到又得架喎。」全因人仔細細的她相當大膽，在「高空跳下」訓練中從高達六米的架子一躍而下，雖然全程吊著威也，但由於太高令半數隊員沒有勇氣嘗試，最終只剩下Sandy、何慈茵（Charlene）及劉展霆（Eden）接受挑戰。打頭陣的Sandy表現是最出色一位，她從六米高空躍下時不但沒有半點猶豫，落地一刻更露出欣喜神情。戰鬥力急升的Sandy，在畢業作品中獲委以「女俠」重任，需吊著威也在高空做出高難度轉體動作。身為吊威吔初哥的她，練習期間多次發生意外，最終令手臂嚴重瘀傷，但她仍笑著面對、屢敗屢試。

今集林迪安繼續「嚴師」上身，分別對劉頌鵬（Enson）及劉展霆（Eden）作出嚴斥，但搞笑的是他雖然對兩人甚為關注，但卻多番撈亂他們名字，最終就連嘉樂也受影響錯埋一份，令兩位當事人傷上加傷。而有超強運動底的孔德賢，則經常因心急累事，他說：「我永遠剩係好想試，冇咗沉澱嘅過程，拍戲嗰陣好驚人哋等我，所以我係咪都會話okok！」由於學習態度認真，又勇於面對自己短處，他成功贏得林迪安正評：「對自己有要求同埋有進步，係好嘅。」嘉樂亦補充說：「佢唔係最出色，但起碼盡咗力。」