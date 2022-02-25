《飛虎3》激烈槍戰10分鐘　蔡思貝重傷昏迷

由藝人張兆輝、苗僑偉（三哥）、馬德鐘（馬神）、陳豪、黃宗澤及吳卓羲等，主演的無綫重頭劇《飛虎3壯志英雄》正播放得如火如荼，在昨晚（24日）播出的第4集中，圈中「四大美魔男」強勢登場，4位「50+型男」在劇中散發出陣陣熟男剛陽魅力，難怪被網民封為「中佬天花板」！

今集繼續槍戰連場，范少鋒（陳豪飾）率領飛虎隊與沛國流亡公主Renee（何慈茵飾）及其恐怖組織於廢置商場內激戰，恐怖組織火力超猛，飛虎隊一直處於下風傷亡慘重，期間由於張嘉軒（黃宗澤飾）和高子樂（吳卓羲飾）身陷險境，范少鋒率「小魚」余曉欣（蔡思貝飾）前往支援，可惜因戰鬥力不及對方，亦由於嘉軒未有於關鍵時刻向恐怖分子開槍，最終導致范少鋒慘遭火箭炮炸死，小魚則受重傷昏迷，子樂自此與嘉軒心存芥蒂。另一邊廂，張偉樺（張兆輝飾）為躲避敵人的手榴彈，不惜化身「人肉滾球」，從約高三層樓高的扶手電梯上滾落地面，驚險連連！而為了達到最佳拍攝效果，輝哥堅持親身上陣，拒用替身演員，毫不錫身非常專業。

近十分鐘的激烈槍戰場口，於網上掀起熱討，不少網友留言讚刺激：「商場打爛晒，拍得好真」、「槍戰射足一幕有多，真係睇呢啲場面都夠」、「好耐未睇過咁大型槍戰場面！」而出場僅4集便英勇殉職的陳豪，則獲網友大嘆可惜：「點解咁好嘅人咁快死？！」、「陳豪咁早死，有冇搞錯！」更有網民對「陳豪之死」作出肉緊陳述：「阿軒好大責任，太遲開槍射火箭炮手…隨時炸死兩個同事，死一個換兩個，放棄阿晨好過」、「唔怪得受傷同事火，畀着我都會想打鑊阿軒」，亦有人力撐嘉軒沒有做錯：「係陳豪叫佢睇住阿晨㗎，佢都唔想！」、「如果打中咗自己友個頭，最後都係會畀隊友罵死！」

范少鋒英勇殉職後獲安排於浩園舉行下葬儀式，畫面播出范少鋒長達一分半鐘的獨白，在最後一段看淡生死的言詞更是非常催淚：「我哋唔會知道呢一秒係唔係我哋最後一秒，所以我哋更加要好好咁去活着，仲有把握人生中嘅每一分每一秒。」

飾演國際刑警許俊飛的苗僑偉甫出場，便與假扮日本娃娃的何慈茵埋身肉搏，兩人拳來腳往又爆樽又爆玻璃，畫面刺激。三哥雖然已經「登六」，但身手依然敏捷，另飾演展博文的馬德鐘將接替陳豪做飛虎指揮官。原來俊飛與博文昔日與張兆輝飾演的張偉樺及范少鋒是「飛虎五兄弟」成員，感情要好，但因兩個意外，如今只剩下三人，俊飛及博文更因而埋下恩怨，每次一見面均會劍拔弩張。