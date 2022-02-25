Anson Lo化身貴氣吸血鬼　與蛇對戲驚被咬

團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）繼去年《Megahit》大獲好評，今年再推出跳唱單曲《Mr. Stranger》，剖白內心世界。MV中他更搖身一變，成為貴氣吸血鬼，與真蛇對戲。他曾試過壓力爆煲，不知不覺鑽牛角尖，他說：「我好驚做唔到大家期望嘅Anson Lo，擔心將來嘗試唔同形象、面向，甚或揭露我鮮為人知嘅一面時，大家又會唔會接受到？」他透過新歌主要表達撕開自身鮮為人知一面時，要如何擁抱自身不一樣的美。

為了帶出新歌的內容，今次他在MV扮演參與儀式後，成為吸血鬼的上班族，經歷內心掙扎到擁抱這個新身份的過程。為打造吸血鬼造型，他特別戴上紅色隱形眼鏡。他說：「上網搵過資料，吸血鬼嘅眼睛普遍係紅、黃或者白色，自己鍾意紅色多啲，同平時on stage戴嘅Con顏色唔同，不過呢一副比平時嘅Colour Con硬好多，似護目鏡，但為咗MV頂幾個鐘OK嘅。」

人生第一次同蛇合作

除了挑戰長時間戴Con，他今次更挑戰與蛇及小朋友對戲，他說：「人生第一次同蛇合作，摸佢嘅時候冇想像中咁滑，似梳化、銀包嘅質地。其實唔危險嘅，不過要過心理關口，因為蛇嘅主人話佢第一次帶條蛇返屋企嘅時候被咬，心諗連主人都咬，我應該都走唔甩，但好彩佢好乖，辛苦晒蛇仔。」此外，他在MV中亦有與小妹妹合作，上演一幕拯救對方的戲份，他說：「小妹妹好怕醜，但一off camera，佢會走上嚟攬住我。其實平時佢都盡量保持好高傲嘅姿態，但有時又忍唔住展現熱情嘅一面，好cute！而且佢都好落力，好盡力聽每個order與指示。」身為教主的Anson Lo，神徒眾多，受這位小妹妹歡迎也能理解呢！

《Mr. Stranger》的風格黑暗節奏澎湃，在MV中自然少不了跳舞的部分，而今次穿着的服飾都十分貼身，其中一套更要戴上腰封，他笑言：「真係唔可以食太多嘢着，同埋一個月後唔知件衫仲着唔着得落呢？」有別於前作，今次新歌的舞步更見繁複，與舞蹈員的互動也更多，以營造吸血鬼的姿態，所以他在MV拍攝現場也一度擔心服裝會經常走位而需要頻頻NG，最終整個MV用了25小時才拍攝完成。