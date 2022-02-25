寂寞團地妻　嗒仔解慰

好多男人都鍾意老婆多留喺屋企，以為咁就可以避免佢哋出外惹到狂蜂浪蝶。AV業界資深人士神仙乙就表示，咁樣好可能會搞到老婆寂寞又苦悶，好似日本AV界嘅團地妻系列咁，當中嘅人妻成日留喺屋企獨守空房，同時備受丈夫冷落，搞到寂寞難耐，結果咪紅杏出牆囉！

填補空虛

喺S1出品嘅《衣衫單薄團地妻輕狂的鄰里關係》中，星宮一花係一位年輕貌美又擁有模特兒身材嘅索人妻，可惜佢老公成日掛住工作，搞到長期冷落嬌妻。唔知係老公真係咁忙定係有外遇，最近已經幾個月冇返屋企，令一花對情慾嘅渴望愈來愈強，為咗填補空虛，決定勾引男人上床！一花喺公寓附近四圍遊，見到男人就有意無意咁走光，面對索女主動勾引，係男人都會忍唔住啦，即刻跟埋花妹返屋企Happy，而飢渴嘅花妹全程做主動，盡情享受高潮快感。

因利成便

喺JET映像推出嘅《近所團地妻賣春圈子》入面，春菜花嘅老公雖然每日工作至三更半夜先返屋企，但係依然收入微薄，而且因為忙於工作，所以長時間都冇同花妹行房，因而令佢芳心寂寞。有一日，花妹向鄰居木村太太傾訴，對方就介紹佢做風俗孃，仲話區內已經有好多人妻下海，一來可以幫補家用，二來仲可以滿足需要。本來花妹都十五十六，但喺木村太太慫恿之下最後決定下海！初時花妹梗係唔習慣用肉體招呼客人啦，但後來發覺收入唔錯，而且仲可以飽嘗快感，於是就因利成便，決心做個專業嘅風俗孃喇！

欲拒還迎

由大人之劇場推出嘅《在夏天，我與汗流浹背的團地妻發生了關係》，講述新搬到公寓居住嘅單身男太郎，外出嘅時候經常遇見索人妻妃光莉，兩人打過幾次招呼後就開始熟落起嚟。有一日，光莉突然走去搵太郎求助，原來係佢屋企把風扇壞咗，所以搵對方幫手修理。喺太郎修理期間，光莉一邊打掃一邊露出心口，搞到太郎終於忍唔住催前索吻，而光莉就使出一招欲拒還迎，繼而展開連場大戰。自此之後，光莉一有需要就喺屋內自摸，用呻吟聲通知隔籬屋嘅太郎過嚟慰藉。

簡評

近期大家都要多啲留喺屋企避疫，不過留喺屋企太耐真係好悶，所以大家應該都感受到家庭主婦平時係幾咁苦悶，作為老公一得閒就應該多啲帶老婆出去拍拖行街街。今日為大家介紹嘅團地妻作品，當中嘅人妻就係因為苦悶得滯，加上老公滿足唔到佢，因此主動出軌。喺3部作品當中，本仙最鍾意星宮一花主演嘅《衣衫單薄團地妻輕狂的鄰里關係》，因為花妹又索又好身材，佢主動勾引男人時更係媚態盡現，到上床時佢會用盡各種手法玩弄男優嚟取樂，搞到對方貼貼服服，令觀眾睇得相當過癮。