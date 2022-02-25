「金掃帚」獎民選結果出爐　彭于晏娜扎戲屎封爛片帝后

一年一度選出內地「爛片王、后」的「金掃帚」獎，日前公布民選結果，影圈人氣王彭于晏與娜扎雙雙入選，令人頗為意外！不過，雖然被轟「戲屎」但都無損兩人心情，彭于晏日前更為娜扎新片打氣送上支持！

內地「金掃帚」獎於2009年成立，每年均會選出年度「最令人失望男/女演員」獎項，並會分兩部分投票，第一部分為「網民評選」，第二部分則由評審實名投票。日前民意票選結果出爐，內地女星娜扎憑《真．三國無雙》登榜首，被網民轟表情木納，身體僵硬，演不出貂蟬的聰慧、妖媚。第2位則是馬思純，因該片是原著小說改編，本身角色應是一位柔弱女孩，但思純被轟太大隻，令電影慘變《第一爐鋼》！第3位則是關曉彤《圖蘭朵：魔咒緣起》，輸在選錯劇本，難以發揮。

至於男星方面，第1位由包貝爾憑電影《大紅包》奪得，被鬧演技屎夾硬搞笑；第2位是彭于晏，跟女主角馬思純一樣，因身形太健碩，加上演技未盡完美，未能演好張愛玲筆下男主角的陰鬱美。第3位則是電影《遇見喵星人》艾倫，他曾憑麻花系列「傻仔」角色，深得觀眾歡迎，但可惜今次繼續「賣傻」卻令觀眾不受落，指他演技多年來沒有長進，令人生厭！

雖然彭于晏與娜扎分別被彈爆，但無損兩人心情，彭于晏於虎年剛開始，已有兩個廣告出街，近日更幫手為同門師弟劉以豪與娜扎主演之新戲宣傳，為兩人送上支持。