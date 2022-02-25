劣迹藝人始祖？林志穎被爆無牌駕駛兼數學零分！

本月28日是台灣「不老男神」林志穎出道30周年的日子，今天（25日）他重返母校即台北華岡藝校領取傑出校友獎時，令他感受良多，期間更一度激動得說不出話來外，更重演當年「台灣小旋風」的風采，大唱名曲《十七歲的雨季》及《不是每個戀曲都有美好的回憶》，他說現時的心願十分簡單：「就是想當個正常人！」

林志穎17歲年紀小小就出道，當然其生活不像其他青少年般平凡，例如幾乎從未搭過捷運，對於被指初戀也是在華岡發生，對象就是林心如，他明顯不欲多提：「今天的新聞點夠多了，大家都結婚生子了，不聊這個。」期間他更被同學大爆「黑歷史」，包括指他數學成績「捧蛋」零分、上課時睡覺、未成年無牌駕電單車而被記下2個大過及9次警告等。甚至有同學指他專做惡心的事情，如說要吃一口排骨，他會用舌頭把排骨舔一遍！

過往搞笑劣迹被狂數，林志穎說要感謝父親：「感謝父親給自己機會讓我彌補錯失，後來將功抵過，我一直到三年級時才出道，上課都在睡覺，但是同學會幫忙擋，一下課公司宣傳人員會在校門等，直接去電視台或錄音到早上，開始改變學習態度，利用課餘時間幫學校建檔資料，努力學習課業，直到三年級後成績漸漸變好。在此提醒學弟學妹，如果不想被挖出黑歷史，要好好唸書。因為我的年紀比同班小，也不喜歡唸書，成績很差，甚至數學科目考0分，現在有點後悔。」不少網友指林志穎年青時「犯罪纍纍」，笑言他原來一早就是「劣迹藝人」！