究竟係美國產巨乳吸引啲，定係混血巨乳迷人啲呢？為咗解開呢個答案，今次先搵嚟兩位喺美國四仔界著名嘅暴乳脫星Rikki Six及Peta Jensen嚟比併一下，睇吓邊個種奶味最濃郁。

肉緊癡女

喺美國加州出生嘅Rikki Six，係四仔界著名癡女之一，事關每次演出時，無論係前戲定埋身肉搏戰，都會表現得咬牙切齒肉緊到爆，呢種瘋狂演出相當煞食！不過佢仲有另一個必殺利器，就係一對激凸巨乳，每當進行激烈肢體動作時，嗰種胸湧澎湃嘅感覺，真係令四仔迷睇到勁興奮，忍唔住要拎紙巾呀！

早喺大學時，佢已經夢想成為脫星，原因係佢好享受交歡嘅快感，更享受畀人欣賞嘅感覺。佢坦言之所以有呢種癖好，可能同佢曾經做過啦啦隊隊長及體操隊隊員有關，當成為大家嘅焦點時，嗰種滿足感會令佢相當興奮。有趣嘅係，大學畢業後佢去做兒童牙科助理，後來覺得工作苦悶，於是把心一橫投身四仔界，2012年9月正式出道，從此踏上脫星之路。

Rikki Six

出生日期：1990年12月18日

身高：171cm

三圍：34DD-24-33

三國混血兒

講到美國四仔界嘅著名癡女，仲有Peta Jensen。佢之所以獲得癡女之名，除咗擅長以暴乳胸器夾擊對手外，仲有佢每次演出都會含情脈脈咁望住對手，一邊講淫語挑逗對方，一邊用雙手刺激對方嘅敏感點，幾強悍嘅猛男都畀佢征服。

喺美國佛羅里達州出生嘅佢，擁有德國、英國及愛爾蘭三國血統，出道前喺一間夜總會表演跳艷舞，憑住出眾嘅身材，好快成為人氣艷舞女郎。有一晚，突然有個男士向佢遞上卡片，原來對方係四仔星探，想邀請佢到四仔界發展，當時一心想搵錢嘅Peta Jensen，二話不說就答應，2014年9月演出處女作《Spin Class Ass #2》，正式喺四仔界出道。之後，佢為另一間著名片廠Brazzers演出《Breaking In Miss Jensen》，呢部作品更成為佢代表作，自此成為炙手可熱嘅脫星。

Peta Jensen

出生日期：1990年12月24日

身高：170cm

三圍：34DDD-26-36

第1回合

鬥身材

Rikki Six同Peta Jensen都生得高挑有台型，拍埋男優身邊一啲都唔輸蝕。不過講到Cup數，Peta Jensen擁有導彈級34DDD，比Rikki Six嘅34DD多一個「D」，明顯比較優勝。

第2回合

鬥堅挺

唔少巨乳脫星都出現胸部下垂情況，有欠美感，而睇番呢兩位脫星，佢哋對巨乳名副其實係警鐘胸，堅挺得嚟分量十足，着住內衣既胸湧又澎湃，剝光豬時依然挺拔，故此呢個回合打和。

第3回合

鬥攞獎

既然身材上Rikki Six同Peta Jensen相差無幾，咁就不如客觀啲，從攞獎數量嚟作比較。Peta Jensen自出道以嚟，喺各個四仔頒獎禮獲得唔少提名；至於Rikki Six同樣提名多多，跟Peta Jensen可以話不相伯仲，不過佢喺Nightmoves頒獎禮曾獲得「最佳新進脫星獎」，故稍勝一籌。

各具吸引力

兩位好波之人，乳量幾乎相等，真係好難秤邊個勁啲。事實上Peta Jensen唔止有巨乳，佢嘅巨臀同樣吸睛，而要知道美國不乏股迷，而佢嘅身材正好啱晒佢哋嘅心水。不過Rikki Six則勝在個樣夠索，足以彌補到佢臀圍不足，因此邊個吸引啲，視乎大家嘅喜好。