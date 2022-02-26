【是日通勝】

農曆正月廿六

壬寅年 壬寅月 庚戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：入學、結網、安葬

忌：交易、嫁娶、開巿

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、30、38、45

幸運顏色：銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：理財計劃欠奉，投資忌跟風，衝動容易惹禍。

金牛座：勿因小事斤斤計較，以免令身邊人產生反感。

雙子座：易在社交方面碰壁，宜檢討自己的溝通技巧。

巨蟹座：工作表現獲肯定，再接再厲，成功來得更快！

獅子座：經濟狀況不佳，要設法開源節流，慳得就慳。

處女座：付出與收穫不成比例，內心感到委屈又無助。

天秤座：愛情運上升，表白好時機，成功機率特別高！

天蠍座：解決問題比追究責任更迫切，謀事要顧大局。

人馬座：主動跟朋友閒聊，說不定會聽到些有用資訊。

山羊座：公事上要跟難纏的人周旋，身心快撐不下去。

水瓶座：待人接物忌信口雌黃，作出承諾前要想清楚。

雙魚座：思路清晰，目標明確，謀事不容易迷失方向。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）龍 健康弱

鼠：人緣欠佳，是非纏身，口不擇言易惹禍。

牛：行動力強，不管甚麼問題都能及時解決。

虎：桃花旺下跌，已婚者應尊重伴侶的想法。

兔：有點自以為是，把別人的意見當耳邊風。

龍：是日沖煞，健康運一般，不要過度操勞。

蛇：運勢不穩，謀事要加把勁，不能怕辛苦。

馬：謀事分不清輕重緩急，到頭來一事無成。

羊：事業運強，做事快靚正，嘗到不少甜頭。

猴：工作運普通，太多顧慮，進度停滯不前。

雞：財運稍遜，勿借錢炒股，以免得不償失。

狗：整體運一般，要明哲保身，做事忌張揚。

豬：敢打敢拚，事業有起色，但要保重身體。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何跟雙子座談戀愛？

跟雙子座談戀愛是一場智力遊戲，他有一顆永遠要被填滿的好奇心，最怕就是悶，或者不被明白，想到甚麼都會說出來，喜歡跟別人討論，喜歡輕鬆的感覺，只要在溝通上有互動交流，已滿足基本需要。雙子座由水星守護，跟溝通、資訊、交通、學習有關，這連繫的意思就好像語言將人與人拉近，交通將國家與國家接軌。

屬於風象變動星座的雙子座，思考聰敏、機智、反應靈活；變動的意思就是適應力強，有很好的變通能力，能同時間處理不同事情。口才極好的雙子座，只要跟任何人走在一起，都可以有無數話題，絕不會有冷場，是情場中的高手。而雙子座想要談戀愛絕不是難事，只要跟喜歡的人有無數話題，對方又明白自己，如果能令雙子座有好奇心不斷去了解你，這已經足夠。一切都是智力上的交流，身體或心靈上的合一，或者是其次。

想融入雙子座的生活？首先你腦袋要轉得快，不能夠反應太慢，否則你未回答問題前他已轉了話題。保持對周邊事物的觸角，當大家一起討論時，大家都知道在講甚麼，絕不要不回應不知道，這是最令他反感。如果想跟雙子座談戀愛，一定要保持很多新鮮感，大家一起時就做一些平時很少做的事，配合多元化選擇，或者加入不同的朋友一起去玩，人多吵吵鬧鬧，開心就可以。