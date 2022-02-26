疫下「摩打腳」出動！張栢芝帶細仔頻撲掃物資儲糧

香港疫情嚴峻，不少藝人為了頭家而冒險外出「撲糧」，其餘時間則留家抗疫。出名是「廿四孝媽咪」的張栢芝，為確保3子有新鮮食物，每星期都會親自出動大手入貨，日前她帶細仔Marcus購物，Marcus在車廂爬來爬去，相當活潑！而街坊蕭正楠為餵飽「地獄廚神」太太黃翠如亦頻頻撲撲，果然是絕世好老公！

第5波新冠肺炎疫情持續，昨日（25日）更新增逾萬宗確診，數字再創新高，不少市民減少外出，但身為人母的張栢芝及人夫蕭正楠日前分別被拍得出外撲物資，為家人謀幸福。

Marcus活潑爬車廂

日前下午1時許，栢芝駕車載着3歲細仔Marcus出動，在大埔康樂園寓所附近的超市停低，等候在內掃貨的家傭。等待期間，身穿橙色外套的Marcus在車內顯身手，由前座爬去後座，再爬番上前，相當活潑。栢芝一向湊仔都屬「自由式」，在安全情況下都任由小朋友自由發揮，期間還不時逗他玩，又與他講解車外情況。家傭掃完貨後，栢芝檢視一輪便開車做「柴可夫」，一行3人返回家中。

數日後，栢芝駕車出外入油，然後為3名囝囝搶購日用品，秒速買完又歸心似箭，期間見她不時講電話，看來非常忙碌。據知，目前留港、未有到內地工作的她，幾乎每日更新社交網，宣傳旗下貨品，同時亦設計了不少新產品，相當勤力。早前有指栢芝位於中環的時裝店業主易手，幸好作為租客的她未受太大影響，早年更獲減租，認真有面子！不過疫情下百業皆「捱」，她亦刻苦努力經營，不介意放下老闆身份，充當售貨員刺激生意。

蕭正楠Shopping趕「交人」

另一邊廂，與栢芝居於同一屋苑的蕭正楠出名是愛妻號，太太黃翠如則公認廚藝不滯，他為怕老婆冇啖好食，上星期單拖出動儲糧，完全不讓翠如辛苦，羨煞旁人！當日他駕車離家，先到附近物業服務處停低，似辦理手續，逗留約2分鐘即步出，之後「摩打腳」步往附近超市購物，跟手放入大背包便又趕急「交人」慰妻。

相反翠如則好得閒，早幾日天氣嚴寒還一直下着毛毛雨，及至前日終於放晴，氣溫亦逐步回升，她心情靚爆地在社交網留言：「今天終於有點太陽了，1，2，3，4，5，哪一副好？」原來她做「眼鏡娘」換新Look，試戴多款眼鏡及黑超問意見，但有網民留言：「你以為我睇緊眼鏡？其實我係睇緊你呀！」認真冧爆！