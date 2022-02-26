【宅在家就學吓嘢】線上工作坊 好玩又Kill Time
2022年02月26日 10:00
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洶洶湧湧的疫情，一下子大家又主力留在家中，就算周末來了，就算終於放晴，都是逗留在家，減少一切不必要的接觸為上。宅在家與其打機煲劇，不如學一點手藝吧！坊間出現了不少線上工作坊，安坐家中，已經可以安心上課，感受手作的樂趣。
【浪漫之選】
花是浪漫的代名詞，而象徵長久不變的愛的永生花，更是表達愛意的送禮首選。想在這份愛上再加添愛意？親手完成當然是其中的一個選擇啦。以永生花（保鮮花）及乾燥花製作出各式花藝品及舉辦公作坊的Myosotis Flower，推出了超過10款花藝工作坊材料包，包括花房、擴香石、花環、花樹、花燈、花盒、花鏡、花架等，款式多樣，有不同的顏色可選，附教學視頻，可以隨時學習。除了剪刀及火機（如有熱溶膠條）外，材料包中包含了製作所需的材料及工具，十分方便，新手都應付到。網址：https://bit.ly/3BTDL6r
【文青之選】
想感受筆尖上的快樂？既可以畫畫，又可以選擇書法，而 HeyJune Studio 就可以一次過滿足你兩個願望。工作室有豐富教學經驗的水彩專家暨西洋書法大師擔任導師，推出了網上水彩花圈練習工作坊、入門西洋書法工作坊，以及金箔油畫月亮鏡工作坊。工作坊既可選擇 VIDEO 材料包，亦可參加 ZOOM 教學（二人可自約時間），3個工作坊都可以由零開始，毋須基礎都可以參加。網址：https://bit.ly/3sdueEa
【可愛之選】
熱愛陶藝文化的 CC Art Studio（思陶藝術工作室）的香港首個線上免燒陶工作坊，毋須燒製或焗製，即可做出與陶瓷相若質感的小擺設、飾物及耳環等。每份材料包可製作出約4至5件成品，附送一系列配件及防水光油，過程以線上教學影片形式，講解塑形、打磨、調色及上色等技巧，作品主題可隨意發揮，製作出獨一無二的成品。此外，小記也推介陶瓷彩繪線上工作坊及擴香陶瓷線上工作坊，選擇更多，亦同樣以不限時間的線上教學影片模式授課，不過製作完成的作品就需要送回工作室進行燒製。網址：https://bit.ly/3JKBcWU