【宅在家就學吓嘢】線上工作坊　好玩又Kill Time

洶洶湧湧的疫情，一下子大家又主力留在家中，就算周末來了，就算終於放晴，都是逗留在家，減少一切不必要的接觸為上。宅在家與其打機煲劇，不如學一點手藝吧！坊間出現了不少線上工作坊，安坐家中，已經可以安心上課，感受手作的樂趣。

【浪漫之選】

【文青之選】

想感受筆尖上的快樂？既可以畫畫，又可以選擇書法，而 HeyJune Studio 就可以一次過滿足你兩個願望。工作室有豐富教學經驗的水彩專家暨西洋書法大師擔任導師，推出了網上水彩花圈練習工作坊、入門西洋書法工作坊，以及金箔油畫月亮鏡工作坊。工作坊既可選擇 VIDEO 材料包，亦可參加 ZOOM 教學（二人可自約時間），3個工作坊都可以由零開始，毋須基礎都可以參加。網址： https://bit.ly/3sdueEa

【可愛之選】