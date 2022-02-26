MIRROR Live︱姜濤Stanley拍劇曾交叉感染腸胃炎

人氣男團MIRROR近日獲邀擔任抗疫大使，為鼓勵大家家居抗疫，MIRROR將會一連四個星期五在社交網開Live與粉絲見面。昨晚由姜濤、Lokman和Stanley打頭陣，最高峰時間超過3萬4千人在線欣賞，人氣爆燈。三子在家開Live，姜濤攬住被子傾偈，不時嘟嘴、撥弄頭髮賣萌派福利，又搞搞震調較鏡頭令自己變成「倒轉地球」，相當可愛。

Lokman開話題講到近期叫外賣食到厭，姜濤則呻沒有人煮飯給他吃，要長期叫外賣：「我唔識煮，又冇人煮，我鍾意食唔鍾意煮，阿媽又有啲潔癖，令我有概念覺得煮嘢食好似好污糟咁。」Stanley則晒幸福說：「我就好彩有人肯煮。」姜濤說：「冇你哋咁幸福。」Lokman問姜濤會不會嘗試不同外賣﹖「專一」的姜濤說：「每次想試新嘢就會諗，唔好食點算，最後都係Keep住叫嗰幾間外賣。」Stanley指人生吃得最多外賣是與姜濤在台灣時，幾乎整星期每日下午和晚餐也吃同一間海南雞飯，認為吃東西有時不止味道，更是一種慰藉。

Lokman問到姜濤何時出新歌？姜濤說：「呢排要拍劇未有太多時間去做歌，不過構思已經喺度。」Stanley笑說：「佢呢排冇時間跑步，佢啲歌都係跑步嗰陣諗出嚟。」姜濤笑說：「係呀。」他又透露近期空閒時會翻看MIRROR各子的表演，學習大家的小動作。

近期Stanley與姜濤忙於拍攝新劇《季前賽》，Stanley爆姜濤父愛滿瀉，他笑說：「佢成日撩我個『女』，好有父愛，想生個女。」原來姜濤開工時習慣不吃東西，他說：「拍嘢嗰陣都好少食嘢，有次工作人員見我食晒啲薯條都好Surprise。」Stanley笑說：「唔係我哋唔畀佢食，係佢自己唔食咋。」

Lokman問到兩人拍攝打籃球戲份會否很辛苦﹖姜濤說：「OK呀，因為都鍾意打籃球。」Stanley笑說：「我哋得閒就會走咗去射波，搞到導演諗到要收起個波，等我哋聽佢講嘢。」他又透露開工最深刻是吃錯東西致腸胃炎、發燒，姜濤笑說：「我都畀你傳染咗，腸胃性感冒，嗰日返到屋企都要食藥。」直播半個鐘後Lokman提醒大家要做足抗疫措施，姜濤則不停笑「提醒」Lokman時間差不多，Stanley取笑姜濤一臉想收工的樣子，最後3子齊齊感激醫護人員，為醫護人員打氣。