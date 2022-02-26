識睇識揀　養出天價錦鯉

被喻為「水中活寶石」的錦鯉，在日本被視為和平象徵，身價不凡。到目前為止，錦鯉品種多達60多種，其身價亦隨花紋、體形等而浮動，由幾千元至過千萬元都有。本地亦有眾多錦鯉愛好者，今次特別請來專家和大家分享這水中活寶石究竟有幾矜貴，以及點揀先最好！

錦鯉王身價過千萬

明鯉軒負責人徐家明先生，身兼全日本錦鯉振興會會員，他主理的魚場最高峰時有超過5,000條錦鯉。以往每年他都會到當地選購優質魚苗及帶魚參加比賽，在飼養錦鯉方面經驗極之豐富。提到歷屆的錦鯉之最，他就點名一條名為「S傳說」（S Legend）的日本紅白錦鯉，牠除了在2016年「第52回國際錦鯉品評會」得到全體總合優勝及於2017年奪得「第48回全日本總合錦鯉品評會」的大會總合優勝到殊榮，更於2018年創下高達2億300萬日圓 （約HK$1千3百多萬）的拍賣佳績。之後再於2019年「第50回全日本總合錦鯉品評會」摘下大會總合冠軍，而獲封「世界錦鯉之王」，十分威水。

另外，有傳一條2歲的桃太郎昭和「獅女王」被香港人以210萬日圓 （超過HK$14.2萬）買走，之後在「第45屆日本綜合錦鯉品評會」得到全體總合優勝，不過這個買賣價孰真敦假，始終無人得知。徐家明表示：「每個人的喜好都不同，很難界定每條錦鯉的價值，買賣雙方成交亦非常低調，外人較難得知真實價格。」

品種繁多

徐先生指錦鯉令人着迷的原因，在於其變化多端的花紋。較為人熟悉的品種有紅白、大正三色、昭和三色、丹頂、五色、落葉、秋翠等，較特別就有白襯棗紅的葡萄衣、炙手可熱的丹頂孔雀，另外還有淺黃、金輝龍和紅九紋龍等，多到令人眼花繚亂。不過普遍而言，日本人較鍾情紅、白色錦鯉，認為色調較優美又夠喜慶。至於比賽，港日兩地都有，但基於運送過程繁複，港人參加日本比賽後，一般都會將自己所買的錦鯉留在當地，並聘請專人照顧至比賽結束後才運送回港。

揀選3大準則

養錦鯉的最大挑戰，是牠們的花紋會因應水質、食糧和溫度等外在因素而變化，即使有優質魚苗，唔識養一樣浪費。徐先生指錦鯉於2歲至6歲時狀態最巔峰，而且只會選體形有爆發力的母魚參賽，水溫夠凍，錦鯉身上的顏色會比較鮮艷，水溫太熱，身上的黑斑就會很容易褪色。評審大條錦鯉時，最主要看3點。首先是體形，要看頭、背是否飽滿，身體肥大豐滿，尾巴夠粗為佳。其次是質地，質地是指魚鱗、魚身的光澤，在陽光上反射閃亮的色澤為之優，若然暗淡啞色為下品。最後看魚的花紋，如顏色、分布、落墨（斑點）、網格（魚身網紋）等是否符合標準，集齊以上3部分，就能評定錦鯉的優劣。

鍾情丹頂

徐先生不但自己養錦鯉，也把場內的魚池租給其他人養錦鯉。梁傑仁先生便是其租客，在場內擁有過百條錦鯉，當中三分一是丹頂。他說：「自幼受外公影響，對錦鯉情有獨鍾。牠們的花紋猶如山水畫，在眾多品種中最喜歡丹頂，早年曾飼養一條超過1米長的丹頂，至今依然印象深刻。」他指出丹頂頭部斑紋通常是紅色，但2年前與徐先生結伴到日本揀魚和參賽時，竟遇到一條黃色頂的銀鱗丹頂落葉。牠亦不負眾望，於2021年在全日本總合錦鯉賽中拿到65部大獎。

得獎紅輝龍

此外，梁先生另有一條絕品丹頂五色，身形肥壯，更集合了紅、白、黑、橙、灰等色調於一身，非常罕見，在日本價值可超過百萬日圓（HK$67,860）。除了丹頂，梁先生亦有飼養其他品種，如帶紅色和黑色的紅輝龍，魚身上有硃砂橙的斑紋，於第50回全日本總合錦鯉品評會中贏得40部變種鯉準優勝大獎，同樣矜貴。

錦鯉小知識

在錦鯉比賽中，經常看到名次會寫上「部」字，原來代表魚的身長，如65部就是指身長65厘米，同長度的錦鯉，通常都會集中在一起比賽。此外，又會以品種來劃分，如紅白、昭和等，較罕有的品種會歸入「變種鯉」，和其他同樣罕見的錦鯉一起比賽。