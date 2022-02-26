俄羅斯索女安妮　躺着中槍遭台人遷怒

俄羅斯對烏克蘭的攻勢未止，於台灣發展演藝事業、擁有俄羅斯血統的安妮，竟遭台人遷怒於她，由於很多人認為「今日烏克蘭，明日台灣」，安妮即淪為箭靶受到惡言攻擊。對此，她的經理人公司選擇不回應。其實安妮在台灣等了10年，在去年一個活動上透露終於得到了永久居留證，並指「我是一半的台灣人」。誰知因擁有一半俄羅斯血統而造成今日的局面。

其實去年11月在一個節目上，安妮代表俄羅斯，與另一名烏克蘭的美女互動，當時安妮曾說：「烏克蘭是俄羅斯的鄉下，她們的時尚不行啦。」雖說事後表明是迎合節目效果，但已令她成為網友的攻擊目標，罵她「為甚麼不回俄羅斯去打仗」？

而曾與她會作電影的藝人曹晏豪，在社交平發文為她護航，表示：「當一個政權攻擊另一政權時，我們的不平會展現出來。但當你的不滿是在攻擊另一個個體時。想問：你有甚麼不同？這個世界不缺你的恨，我們需要相愛往前。Annie是我妹妹，是源於異地但同心的家人。她是俄羅斯人也是一半烏克蘭。她被欺負時，我希望告訴你不要讓仇恨繼續。因為這件事一點都不出於她，她很善良也努力在台灣生活。請不要讓你的言論成為下個侵犯她人的行動。」並hash tag 「my sis is my sis（我的妹妹）」。