35周年紀念　元祖格鬪新作公開

細個打機有邊個未玩過《街頭霸王》《Street Fighter》，雖然現在機舖已經式微，但大家仍可以在家用機玩到系列的最新作品。剛剛開發商就發表了新作《Street Fighter 6》的前導預告，並預告遊戲將於今夏正式推出。

《Street Fighter 6》是系列35周年之作，將以全新遊戲引擎繪製，令人物呈現及物理反應更加逼真。從預告中可見主角阿隆身體的汗水和蒸氣等細節也十分講究，叫人期待日後的畫面表現。另外，曾經於《Street Fighter V》登場的新角色Luke在預告中也有出現，在黑暗中與阿隆對峙，有理由相信他在新作中佔戲極重。特別一提，預告亦透露了遊戲官方標誌，集數由以往的羅馬字母變成阿拉伯數字，用意如何就待廠方日後進一步解說了！

預告傳送門︰

同場加映︰GTAV下月重推

2022年是遊戲續集年份，例如《GRAND THEFT AUTO V》便將於3月重製登陸PS5與Xbox Series X|S 新世代主機平台，除了改良圖像技術及舊技術問題外，線上模式還會強化特定車款的性能及加入更多遊戲內容，想要在新主機上體驗洛聖都的朋友就不容錯過了！