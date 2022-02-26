和式好滋味　壽喜燒壽司丼飯輪住上

儘管市道麻麻，依然有不少對餐飲有抱負、有理想的老闆為了一眾老饕舌頭及五臟廟着想，投入不少資源，帶來別具風格又高質的美饌，今日介紹兩間全新登場的日本餐廳，一間主打和牛壽喜燒、一間就以主打廚師發辦，以時令食材炮製，以及一間豚丼過江龍，繼九龍區分店後於港島東開設新分店，喜歡日本料理的巴絲打可別錯過！

棉花糖和牛壽起燒

剛在旺角開業的日式料理十侍Juji，以型格現代日系風格裝潢，配上高質食材，務求為一眾食客帶來新體驗，而「侍」為江戶時代的軍官階級，受訓成為軍事戰術和大戰略的軍官，亦等同武士的意思，餐廳亦以此為設計主概念。此外，餐廳名字的「十侍Juji」來自北海道的一種威士忌，用上日本極稀有、需要200年完全成長的水楢木 (Mizunara) 木桶熟成，當中含高度有機化合物香蘭素，有助威士忌產生獨特味道，大家當然可以於餐廳品嘗到這款特色烈酒。餐廳招牌菜之一的「綿菓子A5和牛壽喜燒」（二人前），，以關東風烹調，先用棉花糖起爐，再加入自家秘製壽喜燒汁，之後可放入套餐用的高質日本鹿兒島A5黑毛和牛西冷或肉眼，煮好後沾蛋汁享用，牛香四溢！套餐另配有新鮮當造的季節野菜盛合、日本蘭王雞蛋兩隻，以及稻庭烏冬或日本白米飯，還可以追加黑毛和牛西冷或肉眼，又或黑毛豬梅花肉。另外，餐廳亦供應多款燒物，包括和牛、牛舌、北海道帆立具、大葱雞、素拼串等，以及炸物及小吃等。店內設吧枱，供應多款打卡特調雞尾酒及甜酒、特色飲品、清酒等，高質料理配美酒，一流！

主打廚師發辦

喜歡食壽司的，位於天后的鮨屋·天池Sushi Amaike或許是不錯的選擇。早前開業的新店由廚師每天嚴選新鮮食材，帶來當季最優質的日式料理，大家除了可以在吧枱前享受精心設計的廚師發辦外，餐廳更設有海景雅座，讓大家可以一邊品嘗美食一邊飽覽維港美景。想擁有更高私密空間？可以於餐廳特設的獨立廂房內用膳。新店現時只供應廚師發辦，有午餐及午晚餐；午餐除有廚師發辦定食（刺身5款、壽司6件及燒物2款）外，還有8至12貫壽司發辦、8本串燒發辦及鰻魚丼供選擇。午晚餐（Early Dinner）的廚師發辦現時則有極盛、極上及特上3款選擇，當中包括先付、刺身、壽司及燒物等，分量十足。

豚丼專門店新品

源自日本北海道的人氣豚丼專門店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」早前於港島東區開設新分店，還同步推出全新期間限定新品的「蟹天丼」、月替海鮮丼「特大赤海蝦貝柱丼」，以及小食「牛油醬油燒帆立貝」等。當中的每碗蟹天丼都有新鮮二本爪、酥炸軟殼蟹，還有以紫菜包裹的松葉蟹碎肉及蟹味噌，以專業烹調技巧經高溫油炸出金黃酥脆的外層，薄薄的脆衣包覆著飽滿蟹肉，咬落去，滿口酥脆卻不油不膩；伴本菇、南瓜等野菜天婦羅，蘸上微甜的秘製天婦羅醬汁，充分吊出食材鮮味，再以宮城縣產特A級「ひとめぼれ一見鍾情」米煮成的粒粒米飯被品牌祖傳秘製醬汁裹住，每一口都是精華，令人回味。而2月的月替海鮮丼則是「特大赤海蝦貝柱丼」，用料豐富之餘，仲可以升級做定食，有味噌湯定食外，還有升級的大蝦茶碗蒸、香脆嘅天婦羅拼盤，包括大蝦同野菜，相當豐富。