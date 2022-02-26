不可能任務︱孔德賢意外中彈　古天祥玩漂移爆呔

由藝人張振朗、孔德賢、劉頌鵬（Enson）、古天祥、劉展霆（Eden）等參與無綫綜藝節目《不可能任務》中，他們要挑戰「動作特技考驗」，在昨晚（25日）一集中在眾人在香港動作特技演員公會會長錢嘉樂及國際級動作導演林迪安帶領下，陸續為長達 6分鐘的「真龍虎武師」級畢業作品進行拍攝。整個畢業作品在電視城取景，漂移部分三個指定動作分別是「連續轉兩個90度彎甩尾」、「圍繞噴水池打圈」及「進入古裝街城門後急速橫滑停車。

拍住上挑戰畢業任務的孔德賢及Enson就要挑戰開槍、空中翻騰、飛躍及爆破場面，二人同樣連環出狀況，Enson因腳法有誤「踩冧棚」需要重拍，至於孔德賢則意外中彈，中彈一刻有白煙冒起，他更痛極倒地，不過孔德賢事後淡定笑謂：「係好痛好痛，但冇嘢嘅，中吓呢啲仲榮幸。」

崩潰爆喊

而古天祥事前花了大半個月時間上網睇片掌握竅門，並成功說服錢嘉樂委以「漂移」重任，可惜甫開車已滑鐵盧「爆呔」，令古天祥即時崩潰：「我勒住自己唔好喊，但其實我情緒已去到臨界點。我覺得自己做唔到落去，但好好嘅係好多人埋嚟鼓勵我。」嘉樂在旁不斷為對方打氣，結果古天祥成功衝破心理障礙完成使命。在隊友蜂擁上前恭賀一刻，古天祥終忍不住爆喊：「我一路所有動作都做得唔好，我好希望可以Show到自己有嘢畀人睇，但今朝我失敗咗。」

另外，Eden被委派「Free Flow顯身手」重任，挑戰飛簷走壁及空中翻騰等難度動作，他一開波即失平衡撞傷膝頭，之後又連番出錯，他貶低自己說：「我覺得自己真係好廢，對自己好失望，做極都唔靚。」林迪安哥即慈父上身安慰對方：「龍虎武師嗰種痛苦真係眼淚在心裏流架，唔好成日覺得自己唔得。」Eden最終完成拍攝，並感激兩名導師用心良苦：「佢哋鬧我其實係想鞭策我嘅潛能出嚟，都幾Warm。」