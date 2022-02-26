【Zac玩Zac食】飢寒交迫下的WARMcation

前幾日又濕又凍，雖然話係攝氏7度，但係感覺仲凍過之前響俄羅斯攝氏零下18度；加上疫情關係，個政府仍然禁止晚上6時後堂食，講得衰啲真係飢寒交迫，決定要去「避寒中心」暫住，做個Mask、浸個浴，再嚟個熱辣辣嘅Room Service，簡單嘅一碗原個椰皇雪蓮子花膠湯，再加個膶腸煲仔飯，已經係一個幸福美滿嘅暖笠笠「Warmcation」！

第二日在萬豪金殿中菜廳食完午飯後，看到餐廳推出3款佳餚禮盒，全部都係以矜貴食材炮製的滋補窩心菜式，其中一款禮盒包括天籽蘭花響螺燉花膠湯、30頭南非吉品鮑魚及蠔皇扣鵝掌，全部以真空保鮮包裝處理，封存了菜式的原汁原味，亦方便存放於冰箱，只須連袋隔水煮熱就可以食用，每個禮盒仲配有30年普洱茶包或迷你經典香檳，係真正隨時安坐家中都可以享用有溫度嘅米芝蓮星級粵菜，在家抗疫冇得出街食晚飯都唔怕餓親！

———————

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle