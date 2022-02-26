疫境1年半冇收入！雷有輝個唱4度延期：惟有逆來順受

太極樂隊主音雷有輝（Patrick）早前為全新個人單曲《女同學》，以及即將推出的個人概念專輯《二十才前》接受電台訪問，他提到過去兩年多飽受疫情的煎熬，工作曾完全停頓零收入，「『量地』了一年半，幸好以前聽前輩講這行要積穀防饑，儲定了10個月的開支，而教唱歌也有收入。」

太極有首經典歌《一切為何》，用來形容過去兩年多就貼切不過。對Patrick來說，疫情最大影響及打擊，是完全打亂了太極七子的35周年企劃之餘，更飽歷了好兄弟唐奕聰（Gary）離世，他說：「原本2019年計劃，是阿哥Albert（雷有耀）會歸隊，先做我個人演唱會，再做大型戶外騷，但之前疫情爆4次，個人騷就延足4次，最沮喪是第一次，是即時冇咗，因為做晒功課，身心都準備好開騷，但上天這樣安排，惟有逆來順受。」而去年初Gary突然離世，最終太極無法齊齊整整於去年8月移師紅館的「太極Rainbow After Rain演唱會」，Patrick再說：「當然是遺憾！但遺憾之餘也有些安慰，我們是第一次以5人形式上陣，但仍有一班忠實樂迷來支持，再加上那兩晚有很多嘉賓來撐我們及Gary，都是很安慰。」

Patrick除了是樂隊主音，亦是行內出名的「和音王」，與無數巨星合作過，從不同音樂人身上獲益良多，即使太極當紅時期，也不覺得站在歌手身後是委屈，他說：「如果計收入，我們7子都各有正職，夾Band做太極只屬我們音樂上的實驗，和音才是我的正職。和音的過程，令我可以和更多不同的歌手合作，能夠在台前幕後觀察到眾歌手對音樂的不同態度，這些經歷和畫面，並不是你做歌手或者其他音樂人能夠見到。」

最欣賞歌手

他透露自己最欣賞唱功的三甲歌手，分別是陳百強（Danny）、張國榮（哥哥）及梅艷芳，他說：「我第一次做紅館騷，就是我偶像Danny仔，他又有型又唱得好；哥哥同阿梅，我好慶幸能參與他們離世前的演唱會。這三位，我認為無論在唱功、台風、做音樂的態度，是好值得我們去學習。」欣賞他們的原因是因為他們夠真，他覺得唱歌不是曬冷，無需賣弄技巧，鍾意歌手由心唱出來那種感覺，「就像哥哥唱歌，就有如你耳邊和你傾偈。」