衰多腳跑步變掃場　黃曉明攬上身被保安公審

近日在內地拍新劇《潛伏者》的內地男星黃曉明，回復單身後，比以前更注重健康，繼之前爭取拍攝空檔時間，喪隊15隻生蠔後，現在更會早睡早起，原來是為了去跑步，不過日前跑步時卻發生意外！為人為己，黃曉明和自己工作團隊的工作人員跑步時，罩不離口，而他更戴上阻氧面罩，在片場附近的街道跑時，他更一支箭般完全拋離其他跑友，期間其中一名跑友見到前方有欄杆，一時興起的玩跨欄，怎料卻誤把欄杆踢倒，即驚動現場的保安人員，立刻衝出來查看。

該名保安人員走出來，見到欄杆倒地，即大聲叱喝他們，黃曉明和跑友們立刻不停說：「不好意思，大哥，別生氣！」但對方仍然十分氣憤，並要求眾人展示健康碼，此時黃曉明不單拿出手機展示，同時更多次彎腰並說：「對不起，對不起，我們的錯！」身為老闆級的他立即「攬上身」代為道歉賠罪。所謂閂埋門教仔，折返片場的黃曉明，一邊壓腿拉筋，一邊教訓該位「衰多腳」的跑友，並「判刑」處罰，要對方即場派100元利是，以作懲戒！教仔時都要拉住筋，可見黃曉明依家堅錫身外，網友更讚他是高EQ的老闆，賞罰分明，處事公道。