自封少女殺手！陶大宇嫌黎耀祥3奪視帝都唔夠

藝人陶大宇早前接受電台訪問，入行39年，向有「師奶殺手」稱號，原來當初他並不太習慣，笑稱當時自己還後生，應該是「少女殺手」才對，後來也漸漸習慣。提到拍劇集《影城大亨》時，與黎耀祥變成好友，劇集拍完後不捨得對方，才邀對方到內地登台，澄清自己並非甚麼大恩人：「我想用工作去延續我哋嘅友誼。」又稱黎耀祥十分念舊，記得以前一起在酒樓做騷，當時黎要扮羅文，大宇便送了一條螢光綠領呔給他，估不到對方保留領呔至今：「佢做3次視帝我覺得都唔夠呀！佢除咗苦盡甘來之外，再加上自己努力，大家見到佢嘅成就，第一件事唔使講，拍咗手掌先！」

陶大宇在1997年離開TVB，曾在多個電視台工作，但從未與亞視簽約，只是他在其他地方拍的劇曾在亞視播出，他說：「我最難忘在《縱橫天下》系列中扮江湖大佬，我對套劇好大期望，拍得好辛苦，嗰次由船頭跳落水，有成4、5層樓咁高，我親自上陣，有足夠心理準備，可以應付到。跳之前我唔驚，跳完先識驚，因為我直插落水，插得好深，久久未能到水面，開始飲水，要再堅持先至上到去水面。後來佢哋（工作人員）拋水泡畀我，（上到水面）我聽到歡呼聲掌聲。返到屋企我耳仔流出少少血水，可能係水壓嘅問題。」但事後未有看醫生，幸好冇後遺症。不過此劇收視不似預期，令他有少少唔開心同失落：「我發覺好多嘢都係由心出發，交代到自己及別人就唔好太認真，太執着反而會失望，負面情緒令到自己更加傷，所以千祈唔好太認真，否則便輸了。」

疫境冇工開好痛苦

談到現時的無綫小生，他睇好洪永城和余德丞，覺得余德丞將來更成熟的話，有望成為新一代「師奶殺手」，而花旦他就選視后蔡思貝，讚她現在演得穩固紮實，進步很快。有傳他會客串TVB處境劇，他表示暫時未有收到邀請。疫情下演藝人員工作大受影響，他說：「入行幾十年，最難過是去年在疫情下，曾經有9個月坐喺度。藝人要喺工作裏爭取優越感，無論大事定係小事，我都有一個宗旨，小事當大事做。冇工作時好痛苦，我靠煮飯、運動度日。心情好負面，買餸都唔開心，再冇心情去街市打牙骹，全情苦口苦面買完即走，直至疫情稍為穩定我先決定再北上工作。」