拒入韓團留港拍劇！區明妙遺憾放棄Puppy Love

被網民封為「港版子瑜」的區明妙，自嘲樣貌不能與子瑜相提並論，對稱號直言有壓力。童星入行的她因為課餘時間要開工拍劇，遺憾中學時代未嘗一次戀愛滋味。

樣子甜美的無綫小花區明妙憑着清純氣質，加上樣子與周子瑜樣貌相似，被網民封為「港版子瑜」。對於這個稱號，她坦言感到相當大壓力，希望人們會記得她是區明妙：「好驚啲人畀呢個稱號，子瑜靚咁多，自己覺得真係唔似。我諗佢哋唔係指個樣，只係香港咁啱有個差唔多年紀嘅小妹妹所以咁講啫。」

「陪朋友」機緣下入行

區明妙被發掘的經過亦因為「陪朋友」機緣下入行，她說：「冇諗過入行，細個諗住係做律司，13、14歲陪朋友一齊演藝堂，後來有機會試鏡中咗《一屋老友記》，之後就一路有演出機會，後來除咗上堂學戲，亦學埋唱歌跳舞。」但身為童星的她在學校卻相當低調，就算有男同學追求亦立即「落閘」，回想起也覺得有遺憾笑說：「當時管得自己好嚴，好後悔冇喺中學生涯拍一次拖。」

到15、16歲當時情迷K-Pop的她，更有韓國公司向她招手加入女團，但最終卻選擇放棄大好機會，留港繼續讀書，她說：「嗰時覺得女團壽命好短，亦唔係自己最想做嘅嘢，反而做演員就好唔同，可以由10幾歲做到80幾歲，當然有啲可惜，咁大個機會，但就唔會後悔。」有失亦有得，推掉加入韓國女團後，隨即收到《她她她的少女時代》的角色，亦因此劇表現出色，18歲畢業後她便決心入行，她說：「一開始都瞞住媽咪，臨到劇集播先同佢講，屋企一向好自由，入行媽咪冇話支持定反對，叫我決定咗就去做。」

場地：Mine Hotel（銅鑼灣）