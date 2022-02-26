【傳有神秘交易】37歲泰國女星Tangmo離奇墮海身亡　

曾參演泰劇《吹落的樹葉》的37歲女星Nida Patcharaveerapong（Tangmo），有消息指在前日（24日）和與友人搭快艇遊泰國湄南河時不慎墮河，直至今日（26日）據泰國媒體報導，指搜索隊已尋獲她的遺體，經其家人確認衣着及外型，證實死者為Tangmo。然而Tangmo出事前，曾網晒在海邊拍下的照片，怎料這是她最後的身影。消息指事發時Tangmo未有穿着救生衣，當有人發現她跌落海後，已立刻尋人但不果，而搜索隊徹夜搜尋並擴大搜索範圍。而在成功尋獲其遺體前，Tangmo的母親曾在河邊進行灑花儀式，希望女兒回來，碰巧在同日下午警方發現遺體的位置，正是Tangmo母親灑花的地方。

Tangmo母親表示，Tangmo小時學過游泳，但技術不是好到可以對抗湍急的河流。另外，有消息指當天和Tangmo一起出海的友人包括女經理人Phatthida，但是在Tangmo墜河後，該名經理人一度失去聯絡，十分離奇，Tangmo母親更指另一名私人助理向她稱，認為這是一場「飯局」，並非單純親友聚會，但Tangmo平時潔身自愛，根本不會答應這類邀約，懷疑是接洽的經理人有問題。

入行20年的Tangmo擅長演反派角色，近年更憑《吹》劇在海外市場打開知名度，其另一代表作，是2009年的劇集《黑色幽默》。初入行時她集歌手、演員及模特兒多重身份，並曾參加2002年《泰國少女小姐》選美比賽並得第四名，而她更曾在泰國蘭實大學社會創新學院攻讀學士課程。然而她身世坎坷，童年時期經歷家庭不和睦，與男星Tono Pakin於2015年結束兩年婚姻後，曾不堪情傷而吞藥輕生，2018年她收養一名女嬰一圓做母親的心願。