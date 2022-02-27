【是日通勝】

農曆正月廿七

壬寅年 壬寅月 辛亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、出行、動土

忌：嫁娶、作灶、安葬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：14、23、25、32

幸運顏色：青色、綠色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：謀事要有足夠準備，避免走歪路，白費心力。

金牛座：可能有人讓你孭黑鍋，保持低調可避過一劫。

雙子座：想贏怕輸，做事畏首畏尾，多用啡色助開運。

巨蟹座：世上不如意的事十之八九，宜以平常心面對。

獅子座：職場上出現不可預知的事，感到無奈又無助。

處女座：有錯就要認，逃避或推卸責任都會惹人討厭。

天秤座：可從別人身上獲得啟發，生活比之前更愉快。

天蠍座：有偏財運，別忘了把喜悅分享給幫過你的人。

人馬座：人緣運佳，適合與人談判，矛盾可順利擺平。

山羊座：今天樂意為家人或好友破費，金色帶來好運。

水瓶座：逞強沒好處，有些事需與人合作才能搞得掂。

雙魚座：貪圖享樂的心態明顯，揮霍過度易惹上麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 人緣佳

（跌）蛇 難獲利

鼠：好勝心強，無法接受別人比自己優秀。

牛：身邊不乏良師益友，宜聽取別人意見。

虎：工作運稍遜，想法偏激，容易喪失理智。

兔：人緣非常好，靠山多多，事業如魚得水。

龍：家庭運一般，多關懷親人避免關係疏遠。

蛇：是日沖煞，財運欠佳，投資獲利有難度。

馬：事業運上升，刻苦耐勞，將獲上司器重。

羊：心情欠佳，情緒易激動，易與人起爭執。

猴：有麝自然香，職場上會有更大的話語權。

雞：少拍馬屁，多做實事，得着會比預期多。

狗：桃花弱，不懂包容，感情關係將現裂痕。

豬：財運佳，發現不少優惠，花錢花得開心。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

甚麼面相易有貴人相助

生活中不難發現身邊有些人能常常得到貴人相助，做事水到渠成，而有些貴人運不佳的人，往往只能靠自己單打獨鬥，較為艱辛。下面給大家分析一下甚麼面相的人常有貴人相助。

額頭飽滿

從面相推斷一個人的運勢，主要看額頭。額頭飽滿的人，的確有大福、富貴之相，而且運氣不淺；這類人因貴人運勢興旺，事業容易獲得成就，財源方面更是順風順水。

田宅宮寬闊乾淨

田宅宮寬闊的意思是指眼睛和眉毛之間的距離寬闊且乾淨，沒有疤痕，有此面相特徵的人都有經商頭腦，不管從事哪一行，表現都十分出色，更重要的是能夠吸引貴人扶助。

眉毛中有吉痣

眉毛被稱為保壽官，眉毛中有吉痣俗稱 「眉裏藏珠」，擁有此相的人大多聰明伶俐，靈活變通，只要用心做事很容易成功；而且能得到身邊的貴人相助，常常收獲意外之財，為大吉之相。

耳垂厚大

耳朵代表一個人的福分與智慧，耳朵大、耳垂肉厚更是福氣滿門的象徵。此類人一般都是家境殷實，很少為錢財而發愁，加上身邊潛藏的貴人較多，一旦出現困難就會有人及時相助，讓棘手的事變得簡單起來。