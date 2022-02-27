疫情殺入影壇！林峯新片爆恐慌　古天樂檢測定驚

藝人張松枝前日於社交網公布初步確診，原來他剛為古天樂、林峯新片開工，令該劇組陷入一片恐慌，「染疫驚魂」經已殺入影壇，擔心隨時出現「電影群組」！因受到不少關注，古天樂前晚（25日）率先「報平安」，指自己未有確診，而有份參演該片的劉俊謙亦指收到不少問候。

香港第5波疫情大爆發，樂壇、視圈、電台均已出現染疫群組，而前日張松枝指自己初步確診新冠肺炎，原來他有份拍攝古天樂、林峯主演電影《九龍城寨．圍城》，並於本月22日拍攝最後一日，由於距離證實初步確診的日子只有短短3日，亦即張松枝於潛伏期間應曾為該片開工，令劇組瞬間陷入「大恐慌」，擔心隨時爆發新的染疫群組，台前幕後均嚴陣以待，並且勤做檢測。

劉俊謙畀人問候

該片男主角古天樂於前晚率先在社交網講述自己的最新情況，表示冇染疫：「多謝大家關心，因為工作關係連日來都有不斷做檢測，全屬陰性。祝松枝早日康復，大家身體健康。」而有份拍攝該片的劉俊謙昨日（26日）受訪時亦指收到朋友問候，並謂：「早上收到朋友嘅問候，首先多謝關心，我哋每日都做檢測，對於拍攝我會配合公司做嘅檢測程序。」朱栢康亦有份拍攝《九》片，但因組數不多，近期都不需返劇組開工，他謂：「我仲有兩組戲，但呢排都唔需要返去，同埋亦都冇跟張松枝同場過，當然都戥佢哋（劇組）擔心，我依家都有Keep 住做檢測。」該片導演鄭保瑞受訪時則指劇組每日開工前均會做檢測，拍攝期間亦會做足防疫措施，以策安全，暫時台前幕後均無恙，並希望張松枝早日康復。

林峯拍打戲受傷

《九》片除因張松枝引發疫情殺入影圈外，其實亦遇上不少阻滯，由於該片非常着重動作戲，特別請來甄子丹愛將日籍的谷垣健治任武指，由於對方要求甚高，令一班演員林峯及劉俊謙等都操到周身傷，亦因學招時間過長及不斷重拍，令到電影難以趕及原定的3月煞科，遂要每日加時拍攝「補鑊」，高峰期試過台前幕後一日踩足22小時，於影圈相當罕見，亦令不少幕後叫苦連天，稱該劇組為「暗黑之組」！導演鄭保瑞亦承認趕煞科期，曾開足22小時，不過只是一、兩日，谷垣健治要求高實屬正常，亦很感謝一班演員落力配合，拍動作戲受傷亦有，但無大傷。

林峯談到拍戲曾受傷：「少不免嘅，揩花手腳，拍打戲點可能冇吖，正常嘅，拍攝非常安全。（聽聞要求好高要不停重拍？）唔好話邊個啦，我哋全部都係一Crew人，有時我哋都要求嚟多個，我哋要好質素嘅嘢。（願捱辛苦啲？）值！（會唔會打到驚？）Enjoy，直頭唔打唔舒服。」