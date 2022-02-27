潘靜文隔離中慶生！炎明熹姚焯菲後援會捐快速測試套裝

第5波疫情益發嚴峻，令不少藝人更關心社會，「聲夢」出身的炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及冼靖峰（Archie）雖然「人細仔仔」，但3方後援會紛紛主動發起捐贈快速測試套裝到各大慈善團體，望幫助弱勢社群。

Chantel方捐出1,000套幫助茶果嶺居民，下周開始派發，預計約300人受惠；Gigi方捐2,500套到宗教團體機構；Archie方則捐1,000套到社區組織幫助獨居長者等。3方實行「分散投資」，望惠及更多有需要人仕，疫情盡快得以緩和。

希望疫情快啲好轉

而「聲夢」潘靜文（Sherman）早前於2月16日錄影《勁歌金曲》期間，證實確診新冠肺炎。經過約10日休息後，昨日（26日）過24歲生日的她於社交網直播向粉絲報平安：「陰性嘞，好番晒，如無意外星期三（3月2日）就可以出關，不過我唔會周圍去，最多去買所需物資，同埋去我嘅燈箱打吓卡就會返屋企。」談到發病情況，她說：「好辛苦，每日只可以瞓覺、飲水同食藥，乜都做唔到！我有鼻塞、流鼻水、多痰同咳，冇發燒。（幾耐好番？）大概7日左右，本來我28號打第3針，依家唔知幾時先打！媽咪迫住煮嘢畀我食，哥哥特登買生日蛋糕返嚟畀我。（生日願望？）希望疫情快啲好轉。」

由於Sherman與家人共住，不少粉絲追問其家人情況如何，她說：「我喺房，佢哋喺廳，冇傳染畀佢哋，我每次去完洗手間，媽咪都會第一時間噴消毒槍。」她又勉勵確診者：「最緊要保持正能量，做啲令自己開心嘅嘢，多謝所有粉絲同藝人們嘅慰問。」另外，確診的林正峰則回覆記者查詢表示：「狀態良好，謝謝關心。」