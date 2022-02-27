明星買另類保險　Rihanna為招牌美腿落重注

好多歐美紅星都有買保險，不過佢哋買嘅唔係普通人壽、危疾保險，而係為自己手手腳腳、胸部、笑容買保險！

Rihanna為美腿投保

巴巴多斯天后Rihanna身材出名靚絕樂壇，尤其係佢雙長腿更贏盡讚賞！2007年，她獲剃鬚刀品牌邀請為專為女士們而設嘅剃鬚刀任廣告代言人。而品牌更為佢雙腿買下100萬美元（約780萬港元）保險！品牌更頒咗一個名為「擁有女神美腿明星」獎畀佢。

除咗樂壇天后之外，「天橋女王」Heidi Klum亦有為自己左腿投保200萬美元（約1,560萬港元）。不過佢背後係有苦衷！佢解釋：「當我年少時，我意外跌落個玻璃度搞到有一撻瘌。好明顯我噴咗好多嘢去掩飾，依家你唔可以睇到。所以我呢隻腳（左腳）係貴過另一隻腳。」而曾經靠對腳「搵食」嘅英國前球星碧咸（David Beckham）2006年都為自己兩條「黃金腳」買1.4億美元（約10.9億港元），萬一永久受傷踢唔到波都唔使憂！

前花花公子女郎為「咪咪」投保

前成人雜誌《花花公子》（Playboy）「玩伴」Holly Madison2011年曾獲邀在拉斯維加斯嘅成人騷Peepshow露「咪咪」，而為咗確保副「開工架生」安全而為胸部買100萬美元（約780萬港元）保險。佢仲話：「如果我對『波波』有咩冬瓜豆腐，我就要停工幾個月，所以我就諗點解我唔為下佢哋買個保障。佢哋係我嘅賺錢工具！」

大口茱為微笑買保險

曾經係「荷里活愛情喜劇女王」嘅茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），除咗演技了得之外，佢個「血盤大口」亦係佢嘅生招牌！曾經有傳佢為自己個笑容買重3,000萬美元（約2.34億港元）!

而憑美劇《俏Betty》（Ugly Betty）上位的拉丁女星America Ferrera亦於2007年為自己嘅微笑而買重1,000萬美元（約7,800萬港元）保險。就連佢自己都話唔相信連自己個笑容都有得保！