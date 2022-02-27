193自大狂又發作　話個樣似視帝信

男子組合ERROR成員郭嘉駿（193）出名譁眾取寵，但其實佢唔只得把口，仲好有遠見，明白花無百日紅嘅理由，所以佢好努力咁營商。日前佢接受鄭裕玲電台節目訪問時，就話成立自家品牌又開咖啡店，就係驚自己有日唔紅、再搵唔到錢，自己又唔係富二代，所以想喺有能力嘅時候就為將來鋪路。

佢話做藝人收入一向唔穩定，所以佢好驚:「突然間冇人氣、冇收入，咁點維生？唔做呢行仲可以做啲咩？如果我冇錢，屋企人又點呢！」所以佢依家係好努力咁未雨綢繆，為自己做好底：「我到時唔紅，冇人識嘅時候，我仲有自己嘅品牌、Cafe Run梗緊，啲人唔係因為我個名而買，而係因為我個牌子而買。」佢又話ERROR其他成員方向都一致，都係好做梗唔同嘅生意，因為大家都需要賺錢，希望可以養活自己同屋企人。

193又話為新劇《季前賽》而剪咗短頭髮，佢都認唔係特別好睇：「點都唔夠Anson Lo、 姜濤呢啲偶像髮型好睇，佢哋係一個標誌性。」不過鄭裕玲就話同比長頭髮相比，短髮令佢醒神咗好多，聽到有人讚佢又開始自大，話覺得自己好似視帝王浩信喎：「依家有少少似你哋個台嘅藝員、小生，一定唔染髮，唔留鬚，我嗰日照一照鏡，覺得自己好似王浩信。」