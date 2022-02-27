【心理測驗】可愛肉球　牽起友誼的小船

貓奴一定會認為貓咪是一種治愈心靈的動物，只要有牠們的陪伴，感覺就是得到全世界，而貓主子們的賣萌必殺技中，軟軟的肉球絕對佔重要一席位；但原來可愛的貓爪還能透視交友狀況，日本《anan》的心理測驗，能幫助找出人際關係中的弱點，不但可以令自己的人緣更佳，而且桃花運都更旺盛呀！

【問題】

請憑直覺，選出下圖中你最喜歡的貓爪。

A.白貓爪

B.灰貓爪

C.棕貓爪

D.虎紋貓爪

【結果分析】

A.戴着隱形面具

你有着雙重面貌，表面上能和不同的人相處得來，既能和思想開放的人建立深厚的友誼，亦能與格格不入的人打交道，看起來是一個八面玲瓏的人。但骨子裏的你是一個善惡及愛恨分明的人，總是小心翼翼。不讓人，亦不認為有人真正的了解你，希望透過與別人保持內心的距離來保護自己，降低受傷的風險。但其實這對你來說亦是一種痛苦，嘗試去了解不同價值觀的差異，說不定有意外收穫。

B.相信第一印象

個性果斷的你，第一印象對你來說非常重要，如果認為對方與你合不來，就會拒絕與其建立關係，認為與「唔啱嘴形」的人建立關係是一件浪費時間的事。另一方面，你亦有強烈的地盤主義，除了朋友以外的統統都是外人，珍惜友誼是好，卻可能會引起別人的反感；而且亦會因為不正確的第一印象而錯失認識對的人的機會，建議要從多個角度去看一個人才下判斷。

C.慣以學識論人

為人進取，只會跟優秀過你，又或令人尊敬的人交往，亦會常常去想對方能不能給你帶來不同的觀點及成長，只會與「有用」的人交朋友；但是單憑一個人的學識去判斷人，其實是一件很武斷的事，每個人都有自己的長短處，不應以偏概全，而且單方面的溝通亦難以維持一段關係。透過長時間的相處，與別人有充分的溝通，互相支持，才能令你真正的成長。

D.依賴包容的友誼

其實，你是一個敏感而孤獨的人，需要有人陪伴在側，你希望找到一些包容你、接受你的人，如果身邊有對你好的人，就很容易產生依賴，其實你是一個很優秀且直覺敏銳的人，只要你能學習擺脫孤獨的情緒，就可以真正建立令你感到舒服的關係，不論是友情還是愛情。