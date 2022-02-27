出生地烏克蘭燃戰火　美娜祖華維茲：「心被撕裂了」

俄羅斯近日入侵烏克蘭後，荷里活一眾名人紅星亦大為關注，連日留言表示關心烏克蘭平民。而憑《生化危機》（Resident Evil）賣座系列走紅的烏克蘭女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich），昨日（26日）亦於社交網站留言回應。

出生於烏國首都基輔的她對家鄉受到襲擊而表示痛心，她留言說：「我為本周在我的出生地烏克蘭發生的事，感到心痛及目瞪口呆，我的國家和人民遭到轟炸。朋友和家人都要躲藏起來。我的血統和根源來自俄羅斯和烏克蘭。當我看到可怕的事情展開時，我感到被撕成了兩半似的，國家被摧毀，家庭流離失所，他們的人生都在周圍燒焦的碎片中。」而她亦提到父親的故鄉前南斯拉夫亦是戰火不斷，每次聽家人講述曾經歷過的創傷和恐怖故事，讓她忍不住大嘆：「戰爭永遠不停息，還有無法帶來和平的領導人，以及帝國主義永無止境的霸淩，在流血和眼淚中付出代價的永遠都是平民百姓。」美娜更上載一些烏克蘭援助組織的資料，望外界支援家鄉。

除了美娜之外，另一烏克蘭女星美娜古妮絲（Mila Kunis）則於社交網發言稱：「上帝請保護烏克蘭人民」，而她的影星老公艾斯頓古查（Ashton Kutcher）亦力捧老婆的家鄉在社交網留言說：「我與烏克蘭站在一起！」

至於身在烏克蘭拍攝紀錄片的奧斯卡金像影帝辛潘（Sean Penn）日前發聲明說：「如果我們讓烏克蘭孤軍奮戰，我們身為美國人的靈魂就等於迷失了。」而他的天后前妻麥當娜（Madonna）亦於社交網留言批評俄羅斯總統普京：「俄國的沒有意義及基於貪婪入侵烏克蘭必須要停止！！普京已違反所有人權。普京沒有權利去刪除烏克蘭的存在。」而她亦表示支持烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），並會為他以及國家祈禱。