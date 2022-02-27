發揮插畫創意　鞋面當畫布

望住自己鞋面，有沒有一刻想為自己的鞋「加工」，打造個人專屬風格鞋款？現在機會終於來了！滑板鞋品牌Vans與蠟筆品牌Crayola時隔十年之後再次合作，推出包含蠟筆設計元素的鞋款和服飾。Crayola是不少人小時候上美術堂的必用畫筆，以其七彩色調此為鞋款設計靈感，童趣感十足。

系列中一對ComfyCush SK8-Hi®滑板鞋，鞋款大面積覆蓋純白色帆布面料，就如一幅空白畫布，可讓大家隨意發揮創意，在鞋面上畫畫，填上不同顏色和圖案，創造專屬自己風格的設計。如果懶於動手自己畫，可揀加有蠟筆藝術圖案的Authentic、Slip-On及SK8-Hi®，手繪塗鴉印花的繽紛設計，便能輕鬆搶鏡及散發活力。加上部分款式同時備有成人及小童尺寸，可以一家大細齊齊着，以親子造型示人，超開心！

永井博出手 度假風上腳

至於另一款由Converse與日本插畫師永井博一起打造的All Star US Hiroshi Nagai HI鞋款，就建議大家唔好自行在鞋子上畫畫，因為鞋面上的藍天、棕櫚樹及紅色跑車插畫實在太靚太有度假Feel喇！相信喜歡聽日本Citypop的朋友對於鞋上的畫風一定不覺陌生，事關插畫家永井博從80年代起就一直幫《Citypop》專輯畫封面，絢爛的藍色與炎炎夏日正是其招牌畫風。今次把這獨特的畫風套用在限定鞋款上，自然滿足到鞋頭和藝術愛好者的口味。