傳拒與羅志祥同台鬧不和　邱鋒澤親自解畫

台灣人氣男團五堅情最近完成高雄場演唱會，宣布8月將移師台北小巨蛋開Show，前日（24日）佢哋出席活動，成員之一的邱鋒澤感性地話：「感覺一切很不真實，到現在都還在享受、回味中。」而日前他就被傳不滿同羅志祥同場演出，有指羅志祥1月時擔任「凹嗚狼人殺總冠軍」演唱會表演嘉賓，羅志祥當時除了被五堅情粉絲抵制，邱鋒澤亦有微詞，更直指前年羅志祥在節目中對邱鋒澤「挖菊花」，早已埋下心結，因此邱鋒澤都作出回應話係天大的誤會：「看到我自己也嚇倒，怎麼會有這個事情，那天綵排出來還在看出回應主任（羅志祥）的新歌，所以是天大的誤會。」被問到事後有冇同羅志祥解釋，佢就話冇，因為相信對方都會明白唔係事實。

另外，邱鋒澤昨日獲頒第17屆台灣風雲榜年度風雲歌手，與MIRROR成員呂爵安（Edan）隔空合唱《年少有為》，當時邱鋒澤獨唱頭兩段，Edan都一直未出場，直至中後段鋼琴獨奏，再配合銀幕上鏡子破裂嘅畫面效果，身穿黑色西裝嘅Edan終於驚喜現身，即獲現場觀眾拍手歡呼，雖然2人身處異地，但合唱依然默契十足，事後Edan更喺社交網發千字文，感謝邱鋒澤帶挈登上台灣音樂頒獎禮。