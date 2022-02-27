Emily Blunt克服「漏口」惡習成為荷里活一姐

憑《無聲絕境》（The Quiet Place）系列走紅的荷里活女星Emily Blunt原來自細有「漏口」毛病，不過後來成功克服問題而成為荷里活一姐！

據知Emily7歲至14歲時受「漏口」問題所困擾，而12歲那年情況最為嚴重。當時除了因問題而精神上受困擾之外，學業也大受影響。她表示電影《皇上冇話兒》（The King's Speech）描寫「漏口」問題的內容非常真實。後來醫好「漏口」問題之後，她曾計劃在大學修讀語言學想畢業後成為翻譯員。但因為有經理人睇中她在話劇《Bliss》的演出而邀請她在英國West End演舞台劇。由於她懂彈大提琴，所以她初入行時都會在電影中騷下大提琴技。她說：「大提琴唔係最有型嘅樂器。我認為彈結他或鋼琴有型過彈大提琴，因為有啲唔開心係年幼時冇人想我喺聚會中彈大提琴Rock番下。」

除了Emily之外，曾與她在科幻動作片《異空戰士》（Edge of Tomorrow）中合作過的美國男星湯告魯斯（Tom Cruise），原來年幼時亦有閱讀障礙的問題導致他閱讀、拼字、寫作和發音困難。後來跟科學教創辦人L.Ron Hubbard的方法而令他克服困難成功學會閱讀。他說：「當時我懷疑自己係正常家係白癡，我嘗試集中精神但就覺得焦慮、沮喪同沒趣。我1980年高中畢業時，基本上嚟講，可以話係一個文盲。」