【移居英國】黃金簽證急煞停　投資移民英國路斷？

上星期英國政府突然宣布，英國「黃金簽證」計劃即時終止，外國人再不能以投資200萬英鎊方式，換取簽證移民英國。大家聽到都不期然「O嘴」問甚麼是黃金簽證？影響到香港人移英嗎？

要知道現在大部分移居英國的香港人，都是利用BNO簽證，換言之申請者必需擁有有效的BNO資格，才能帶同家人移民英國；但其實現在並非所有香港人都符合這資格，他們若要移居英國，跟其他外國人一樣，就要選擇投資移民路徑，當中最普遍方式就是申請英國的黃金簽證（Golden Visa）。

甚麼是黃金簽證？

所謂「黃金簽證」其實是泛指以個人投資，換取某國的居留簽證，繼而獲得該國永居權入籍，它並非英國獨有。而英國投資者簽證，只是類似部分歐盟國家的「黃金簽證」，但其門檻比歐盟的更高，例如不接受物業投資，而且最長簽證期亦只有3年4個月，但它最大好處，就是對申請人本身近乎「零要求」，可說是有錢就行，而且投資金額愈高，就愈快申請到永居（Settlement）：

由於最長簽證期只有3年4個月，故若只投資200萬英鎊（約2,120萬港元），便至少要續簽一次，就可延長居留期2年，但續簽條件要在取得簽證的3個月內，投資100萬英鎊（約1,060萬港元）於指定基金，另加簽證費1,623英鎊（約17,204港元）。

甚麼人用黃金簽證移英？

英國「黃金簽證」政策於2013年推出，據報至今已合共發放了約12,000個簽證，當中約有2,500名申請者為俄羅斯人；而是次英國突然取消「黃金簽證」原因，據英國當局解釋是為打擊洗黑錢活動，以杜絕黑金對國家安全的影響，相信這些決定都跟近日「烏克蘭危機」有關，而且英國亦表明將公布於2008年至2015年4月間「黃金簽證」的審查結果。

但據英國內政部統計，歷年最多申請英國「黃金簽證」的地區排名，排首位的原來是中國大陸，它竟佔總數的33%，排第2的才是佔18%的俄羅斯，而美國僅佔6%，之後是香港的5%及印度的3%，換言之英國取消「黃金簽證」最大影響，可能是中國國內的富豪。

投資移英還有甚麼途徑？

假如你夠財力，想移居英國卻沒BNO，還有甚麼方法？英國除了「黃金簽證」外，其實還有「創業移民」這條路徑。英國創業移民，也有分「創新者簽證」及「初創簽證」兩種，分別只是前者投資業務要5萬英鎊（約53萬港元）以上，後者則要求有英國高等教育機構或支持英國創業的商業機構擔保。但兩款創業移民，都同樣要求申請者要有計劃在英國創業、業務有政府認可擔保，並要證明你有足夠英語能力及資金留英生活等，不能單靠「財力」就可輕鬆過關。