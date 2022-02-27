梅媽登報脫離母子關係　梅啟明報警稱姪仔背後操縱

已故天后梅艷芳的母親梅覃美金（梅媽），早前登報跟兒子梅啟明脫離母子關係，今日（27日）梅啟明會見傳媒，他稱有人冒充梅媽登報，梅媽對此並不知情：「我早幾日問清楚阿媽，佢話唔知登報呢件事。後來我搵阿媽嘅私人助理兼護士鄭姑娘問，佢話唔關佢事，後來我逼佢講，佢話你屋企有幾多個人呀，咁我心中有數。」他續指推斷是姪仔梅柏麟所為，他昨晚（26日）已就此事報案，並當眾向傳媒展示報案紙，揚言一定要追究到底，問他有否跟姪仔對質？他說：「佢同我一齊住，尋晚我問咗佢，佢話要同鄭姑娘當面對質。（擔唔擔心咁做梅媽會傷心，有冇諗過退一步？ ）佢（姪仔）向來唔放我在眼內，個人冇大冇細，我啲仔叫佢都唔睬。（佢對梅媽點？ ）我唔知，佢40幾歲人食飯仲要梅媽摵啲雞肉畀佢食，阿媽當佢仔一樣。」又坦言梅媽及姪仔對他報案一事並不知情。

講到梅媽親口回覆傳媒要登報脫離母子關係，他承認對方的確有說過，但只是老人家一時氣話，問到梅媽是否已原諒他？他說：「老人家朝早鬧完，下午就冇事。（梅媽有冇話你唔告電影公司就原諒你？ ）官司可以慢慢傾，等佢出院先，依家疫情咁嚴重。」

冇收到梅媽每月2萬家用

另外，梅啟明認為沒有收到梅媽給予的每月2萬元家用，也是姪仔背後操縱，問到為何覺得是姪仔操控？他說：「過年阿媽每年都會畀利是，但今年冇，姪仔成日同佢女友喺醫院出入，但我就入唔到醫院探阿媽。（新年後一直冇見過梅媽？）冇，只係電話聯絡，佢話要打第一針，有啲驚。（你有冇同梅媽傾錢？）冇，等佢出嚟先，要揪出幕後黑手。（會唔會去醫院探佢？）佢打完針唔係咁舒服，畀佢休息吓。」他稱已要求醫院提供出入紀錄：「醫院話要等上邊批，如果佢畀唔到我，我會投訴同訴訟。」