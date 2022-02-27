《姊妹淘》主持鬥晒腿！張寶兒覺得男人呢個部位最性感

藝人莊鍶敏擔任隊長帶領《姊妹淘》主持張寶兒、陳詩欣、蔡嘉欣及吳紫韻，為無綫節目《思家大戰》任嘉賓，與藝人林建明（大姐Ming）組成的「老契家族」隊，成員寶珮如、鍾慧冰、鍾慧冰女兒林靜莉及林柏希進行對戰！「姊妹淘」一眾姊妹都係以短裙上陣晒長腿，雖然主持人李思捷多番以刁鑽問題留難隊長莊鍶敏，幸好對方未有中伏，更腦筋急轉彎妙回問題，被大讚有急才，至於問答環節就繼續精彩，其中一條問題「女人覺得男人邊個部位最性感」時，人妻寶兒即不假思索回答：「胸肌！」思捷聽罷即取笑說：「呢樣嘢好緊要，袁偉豪好大塊㗎！」老公袁偉豪可說躺着也中槍。

已有超過30年沒有為無綫節目進行錄影的大姐Ming，甫開始已撒嬌自爆一直視思捷為偶像，所以專程前來參與節目，還拿出老虎公仔花球送給對方，逗到思捷笑呵呵，他透露從前每晚都追看《歡樂今宵》，並封大姐Ming為扮嘢始祖，兩人更互爆爛Gag即場重演《蝦仔爹哋》，思捷「矇豬眼」（盧海鵬飾）上身說：「一眼見到大姐Ming，我哋今晚一定有排傾。」大姐Ming則「大白鯊」Tone回應：「一眼見到李思捷，我即刻想撇。」相當搞笑。