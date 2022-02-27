張振朗領軍36米高空游繩而下　何慈茵搞到頭破血流

藝人張振朗、戴祖儀、何慈恩、孔德賢為無綫綜藝節目《不可能任務》打響頭炮，經過錢嘉樂及動作導演林迪安為期10日的龍虎武師基本功訓練後，合力炮製長達6分鐘的動作連場畢業作品。身為隊長的振朗及何慈茵打頭陣，先由36米高空游繩而下，在天台降落後再盪入露台潛入大廈，接住二人「以一敵十」姿態與敵人上演對手戲，當他們完成Solo部分，再由祖儀、孔德賢及劉頌鵬等人接力，期間更有飛簷走壁、空中360度轉體耍劍、槍戰及爆破場面，相當吸睛。連姚子羚及袁偉豪看畢後，也忍不住於社交網留言大讚，子羚留言：「呢個節目真係好好睇！更加尊重Stuntman（特技人）呢個行業！演員將不能嘅事變成可能。」袁偉豪則自言純粹有感而發：「真係好好睇，睇完之後真係身都痕埋！TVB真係要拍多啲呢啲動作劇，Respect。」

不過拍攝現場卻意外頻生，其中慈茵於休息期間意外撞到玻璃以致頭破血流，振朗聞言後即飛奔前往了解，慈茵坦言傷勢比想像嚴重：「嗰刻撞完唔覺得會受傷，仲周圍望好驚畀人見到，因為好瘀。我知自己流血嘅，但我未照鏡見到個情況，仲好天真咁諗止完血可以繼續拍！點知傷口有成3cm，最後縫咗八針。」結果她休息一天便回歸劇組繼續拍攝，非常專業。