跨港台連線︱呂爵安台灣風雲榜與邱鋒澤對唱

「第17屆台灣風雲榜」假台北舉行，全晚最高潮位就是首次以個人身份奪得「年度風雲歌手」的新加坡籍邱鋒澤和以嘉賓身份亮相的Edan （呂爵安），橫跨台、港兩地連線隔空合唱《年青有為》(廣東話版《一表人才)，成為首位現身於台灣頒獎禮的MIRROR成員，令歌迷大叫驚喜。

鋒澤和Edan惺惺相惜，對於跨港台連線「再續前緣」，鋒澤興奮說：「彷彿感覺到他（Edan）就在我旁邊，第一次嘗試這樣的表演方式還滿特別的。」歌迷看到Edan出現在風雲榜舞台上，非常感謝主辦單位讓Edan有機會多給台灣人認識，台灣樂迷也表示希望不久將來可以在台灣看到Edan的演出。

表演完畢後，Edan在社交平台上載合唱片段並分享感受，他寫道：「真的做夢都沒有想過自己和自己的作品竟然能夠出現在台灣的音樂頒獎典禮上，真的感到非常非常榮幸，也感激讓我和@qiufengze(邱鋒澤) 終於能在同一個台上出現，真的很高興能夠參與其中，聽到自己的名字都起雞皮疙瘩了。」

Edan就是憑一個私訊同邱鋒澤結緣，因為Edan之前成日追睇台灣綜藝《娛樂百分百》嘅狼人殺，他在社交網向邱鋒澤稱是其fans，相隔大半年後，邱鋒澤私訊邀請Edan合作歌曲，就此開始遙距合作。

兩位才子先前合作《年》歌時，就因疫情關係只可以透過網上溝通方式來完成 MV拍攝，而 MV 中「四手聯彈」難得畫面，其實有段小插曲，在拍 MV 前 Edan 曾拍攝彈琴片段給邱鋒澤練習，Edan 提及這段拍攝往事時，也笑說：「當時時間很緊迫，鋒澤也想趕快把琴練好，所以我就拍了一些片段給他，其實彈錯很多次也拍了很多次，還請我妹妹幫忙拍片。」

他感謝邱鋒澤送了一整箱個人品牌的衣服給他和妹妹，並透露妹妹是對方的粉絲，收到衣服覺得超級感動！邱鋒澤也特別表示，難忘Edan有着暖男的貼心舉動：「他非常樂意分享跟教導，讓我很感動，他直接錄了教學影片給我，讓我知道怎麼彈，我覺得非常溫馨跟貼心，也見證他的鋼琴功力、感受到他的鋼琴底子很深厚，覺得很感動很難忘，剛好那天他妹妹也在旁邊，互動好可愛！」