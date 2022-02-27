賽季開鑼做勢　F1戰車動手砌

新一季F1下月開鑼，早排各大廠商閉門試車，首輪測試由McLaren率先彈出，預期今屆F1又有番龍爭虎鬥。LEGO這個時候亦湊湊熱鬧，宣布將於3月1推出42141 McLaren Formula 1 Race Car，等大家率先感受F1魅力。

42141 McLaren屬於LEGO最精密、最難砌的Technic系列，共有1,432塊零件，高13cm、長65cm、寬27cm，超大部當作擺設絕對Eye Catching！車身則參考自McLaren車隊於2022賽季的橙藍色設計，應用了大量平面磚、斜面磚及半圓磚，令前鼻翼、尾翼、梭形車身、開輪式結構都與真車無疑。另外，一如同廠Technic的名車系列，它也內置了整個動力系統，玩家可砌出V6汽缸引擎、移動活塞、轉向裝置、懸架和差速器，在拼砌過程中了解F1賽車結構！

同場加映︰HT時光車

汽車模型最近Hot Toys都有新作，就是將《回到未來II》的DeLorean Time Machine時光車變成1:6模型。全長72cm、闊35cm，Mr. Fusion核融合裝置、時間旅行顯示Time Circuit及車尾風琴式引擎等機械細節均得到充分還原。四顆車輪可以翻平，放在地台便能還原懸空飛行模式，同時搭載鷗翼式車門，可把男主角Marty McFly的同比例人偶放在車內，重現電影精彩時刻！