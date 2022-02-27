芹澤麻里奈　可愛小妖精

豬肉又叫做豚肉，不過我每次聽到豚肉呢兩個字都會引爆邪念，因為豚同臀同音，所以零舍惹人遐想。而早前日本寫真界美人兒芹澤麻里奈，就曾經因為自己嘅臀肉而煩惱喇！

美白婀娜

日本好多寫真女優除咗拍寫真，亦會積極為自己拓展工作範圍，咁又係嘅，邊個唔想搵多啲，又有邊個藝人唔想爭取多啲曝光率多啲人認識自己呢！唔少寫真女優都會進軍擂台界，有部分的確係上台做格鬥選手，不過更多嘅係為擂台賽事擔任舉牌女郎，好似高橋凜、星名美津紀咁，而今日同大家見面嘅芹澤麻里奈亦係其中一位。

今年25歲嘅佢嬌俏可愛，甜美得嚟又帶點姣味，一對圓大眼睛仲電力十足，所以被歸類為妖精系女優。至於身材方面，雖然未到魔鬼級，但係勝在夠高挑且肌膚白滑剔透，而且有前有後，上圍一對D奶分量十足，美股亦又渾圓又飽滿。

變黑「臀」肉

麻里奈讀大學嘅時候已經出道拍寫真，當時藝名叫原滿莉菜，到2019年改用現有名字。除咗拍寫真，佢亦擔任賽車女郎，曾經做過車女團體「ZENT sweeties」嘅成員。近期更殺上擂台，成為K-1拳賽專屬舉牌女郎團體「KHAOS GIRLS」其中一位成員。

講番寫真工作，最近佢推出最新寫真DVD作品《お願いセリちゃん》，從封面可以見到佢嘅肌膚出現兩截色，阿妹表示喺沖繩取景，因為當地嘅陽光實在太猛烈，搞到曬黑咗，尤其係屁股位置特別顯眼，搞到變咗黑臀肉！起初麻里奈都驚影響觀感，但係導演就大派定心丸話冇事，仲話只要識得用色情感覺搭夠就冇問題，結果亦順利完成拍攝。

Profile

年齡：25歲

身高：5呎5吋

三圍：34D-24-35

從芹澤麻里奈嘅社交網當中，除咗可以睇到佢嘅性感寫真照，亦可以見到好多擔任舉牌女郎時嘅演出花絮，粉絲們一定唔可錯過！