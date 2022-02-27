「黃蓉」出招插手　傳介入唐嫣羅晉婚姻

早前黃曉明同AngelaBaby宣布離婚時，已經有網民擔心淨番嘅1985年前後出生流量女星劉詩詩同唐嫣，會唔會受「離婚效應」魔咒而踏上分手之路。點知劉詩詩同吳奇隆早幾日真係無啦啦被傳婚變，不過吳奇隆好快做嘢，即澄清咗係流料一則，仲激到發律師書遏止傳聞，估唔到連最後嗰對唐嫣與羅晉都「臨尾香」，日前有網傳有第三者介入佢哋嘅婚姻，而呢位「小三」就係曾經同羅晉合拍古裝劇《鶴唳華亭》嘅李一桐。

自網上「疑似是李一桐插足唐嫣婚姻」傳聞流出外，引起唔少網民熱議，嗰個爆料人仲好似編劇咁，傳話曾經喺《射鵰英雄傳》中飾演黃蓉嘅李一桐，想要借助羅晉嘅「關心」，進軍唐嫣嘅地盤，希望得到更多資源，從而鞏固自己嘅事業。不過唐嫣亦唔係省油的燈，因為之前聽聞過老公同李一桐嘅緋聞，當然唔會畀人乘虛而入，即時捍衞自己「正印之位」，攞番個主動權，而李一桐亦唔係唐嫣嘅對手，家陣搞到李一桐兩頭唔到岸，相當頭痛咁話。

而呢單緋聞，又扯埋李一桐同羅晉曾經拍過一輯宣傳相嚟講，話身為人夫嘅羅晋同李一桐影相時，好鬼甜蜜，攬住李一桐嘅眼神同望住老婆唐嫣時嘅一樣，不過呢啲爆料，好多網民就覺得係有人搞事搞非，無風起浪為多，情況同劉詩詩同吳奇隆嗰單婚變傳聞相近，而翻查唐嫣和羅晉嘅社交網都風平浪靜，真係唔係有婚變囉。