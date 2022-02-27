係樣衰！花姐揀Jer入MIRROR貪佢唱得

由蝦頭（楊詩敏）同連詩雅（Shiga）主持嘅網上節目《絲打圍爐》不時都會搵圈中好姊妹作客，討論男女關係及愛情觀。因Shiga唔喺香港，最新一集就搵咗「娟姐」練美娟做嘉賓主持，而今次就請嚟人氣男團MIRROR同ERROR的「金牌經理人」花姐（黃慧君），花姐更公開喺16子入面揀「男友」、「老公」同「情夫」。

雖然掛住「金牌經理人」稱號兼一手捧紅MIRROR同ERROR，但花姐自爆少女時期都擁有一顆崇拜偶像嘅心，佢最鍾意梁朝偉、金城武同張國榮，大讚梁朝偉靚仔兼雙眼迷人：「喺你面前走過會俾佢電到『鏗』一聲。」而佢又自認係「外貌協會」成員，不過揀成員入MIRROR及ERROR時就單純憑感覺：「覺得佢熱血、人品好、勤力、迷人，冇想過係咪賺錢、市場有需要。」佢又話最令佢感到自豪同眼光獨到嘅就係揀咗阿Jer（柳應廷），坦言阿Jer參賽時外表「衰」，留鬚又八字眉，但唱歌好聽，而MIRROR又冇幾多「唱將」，所以就唔理大家反對將阿Jer放入MIRROR。佢又指姜濤當年參賽係ViuTV嘅幸運：「如果佢喺街行應該一早畀人簽咗，當時唔敢話佢一定會大紅，但覺得佢非常適合做呢行。」

花姐又笑言婚前都係「姣婆」一名，成日會諗住男人，但自從做咗MIRROR同ERROR經理人後，就對男人完全失興趣：「喺我思想冇男女之分，就算佢哋喺我面前換衫都唔會有任何諗法。有時好急，打晒底喺我面前換褲，唔會有感覺。」