當心儀嘅對象嗌你一聲「Baby」，嗰種甜法真係甜到入心，而同一個字用喺床上嘅話，更係足以令男士興奮無比。不過，原來喺情慾世界嘅Baby仲有其他嘅意思，依家一齊嚟睇吓啦！

Sex Baby 性感白虎女

性感寶貝「Sexy Baby」大家就聽得多，只係「Sex Baby」大家又知唔知乜嘢意思呢？原來佢係形容一啲為咗令自己剝光豬後，睇起嚟性感啲而將私處毛毛全部剃光嘅囡囡，即係「白虎女」。雖然呢種做法係咪性感就見仁見智，但可以肯定嘅係喺成人產業，呢種「Sexy Baby」嘅做法卻曾經流行一時，當中原因唔單止係為咗性感，同時係為咗方便拍攝，透過大特寫鏡頭拍出最清晰嘅交合畫面。不過近年美國脫星同日本AV女優，都習慣保留少少毛髮，感覺會更加性感。

Baby Sex 一擊即中

「Baby Sex」係指以懷孕為目標而進行嘅性愛。話說回來，坊間有各種關於容易懷孕嘅性愛體位介紹，只係講到真確性，梗係要睇專家推介啦！印度有性學家推介4個較易懷孕嘅體位，當中分別係傳教士式、推車仔、側合式、背向騎乘位及令人匪夷所思嘅手推車式，玩法同推車仔差唔多，分別在於女士全程要用兩腿鉗實男伴條腰，形成下半身凌空嘅狀態，據性學家稱呢招有利精子游向深處。

《Babysitters》 鹹濕保姆

美國四仔有唔少以鹹濕保姆為題材嘅作品，講到當中嘅經典作，就有呢套由Digital Playground喺2007年9月推出嘅《Babysitters》，原因好簡單，睇吓個演出陣容就知，事關片中雲集咗Jesse Jane、Teagan Presley、Shay Jordan,、Sasha Grey等20位天后級脫星演出，可謂星光熠熠，更喺2008年XRCO頒獎禮獲得「最佳四仔」殊榮。而喺咁多位天后當中，Teagan Presley嘅演出最出色，事關佢喺片中嘅表現夠晒火辣，實在係經典中嘅經典，難怪佢引退後被入選AVN名人堂。

永遠Baby Face 佐倉絆

日本AV界有位女優擁有「永遠Baby Face」嘅稱號，佢就係人氣超強嘅佐倉絆。1989年5月30日喺日本栃木縣出生嘅佢，2014年7月以Million專屬女優身份出道，至2020年3月引退，喺呢6年期間，佢嘅Baby Face樣貌幾乎冇變過，同時一對33D胸器亦冇變，難怪一直深受AV迷歡迎。入行前，佢曾經喺東京秋葉原嘅女僕咖啡店工作，2011年10月投入寫真界，憑住甜美可愛嘅樣貌，令人氣飆升，所以當年佢宣布投身AV界時，引起極大嘅哄動，之後更喺多個AV頒獎禮獲獎。講到佢嘅代表作，就係由Million喺2019年3月推出嘅《時間停止的世界》，當時已年屆30歲嘅佢喺片中扮演學生妹，AV迷激讚零違和感，呢種萌到爆嘅魅力，皆因佢天生一副Baby Face。