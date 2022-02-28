【是日通勝】

農曆正月廿八

壬寅年 壬寅月 壬子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祈福、安床、開光

忌：作灶、入宅、出行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：24、31、39、40

幸運顏色：青、綠

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：感情出現小風波，只要及時溝通就能夠化解。

金牛座：工作不在狀態就應好好休息，改天再努力吧！

雙子座：做人勿太執着，糾纏某些細節會讓你得罪人。

巨蟹座：思考問題不應太自我中心，宜為身邊人着想。

獅子座：抽空到郊外走走，親近大自然，心情會變靚。

處女座：感情問題一波未平一波又起，讓你招架不住。

天秤座：財運稍遜，易在別人影響下作出錯誤的決定。

天蠍座：未雨綢繆比臨渴掘井好，有閒錢宜儲蓄起來。

人馬座：心情愉快，別人都樂意親近，有利事業發展。

山羊座：有可能要收拾別人留下的爛攤子，心情忐忑。

水瓶座：制訂投資策略要因應本身情況，忌盲目跟風。

雙魚座：給另一半安排一些有趣活動，可令感情升溫。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）雞 惹是非

鼠：財運平平，管理錢銀亂晒龍，容易吃虧。

牛：心思縝密，謀事穩陣，不會輕舉妄動。

虎：桃花旺，易跟喜歡的人有進一步的發展。

兔：很多事想不通，心神恍惚，睡眠質素差。

龍：人緣欠佳，脾氣急躁，易與別人起衝突。

蛇：待人真誠，謀事獲朋輩支援，事半功倍。

馬：是日沖煞，已有伴侶者要避免冷戰發生。

羊：工作運差勁，前進阻力大，需找人幫忙。

猴：行事拖泥帶水，易被人在背後打小報告。

雞：事業運不濟，慎防跟同事客戶發生衝突。

狗：健康運一般，沒精打采，提防刀傷意外。

豬：只要腳踏實地，一個人也能把事情做好。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人生不必感慨 想開便是明天

不經不覺，新的一年已過了第二個節氣「雨水」，跟着3月5日是「驚蟄」，民間傳統流行打小人。

除了打小人，拜太歲（攝太歲）也可令運程變得順利。

太歲神，為道教的神明，簡稱歲神、年神。按傳統習俗，每一年都有一位神明掌管當年的凡間事務，這位神便是太歲。太歲有六十位，每位都有姓名，順序每年當值。

人若犯了太歲，當年運程不會順利，需要攝太歲來化解。今年有4個生肖需要攝太歲，分別是虎、猴、蛇、豬，其中虎值太歲，猴沖太歲，蛇形太歲，豬害太歲。

拜太歲最方便的做法是去有太歲殿的道場，向廟祝取一張太歲帖，寫上出生年月日及時辰，交給廟祝，用一份太歲衣及香燭代上表，並把自己帖文紙攝到自己所屬太歲腳底位置，程序便告完成。

今天世運，面對疫情未退。天道循環，隨順為安，古聖先賢，慈悲眾生。只有我們在夕陽路上慢慢行，細細思深深悟，就一定會發現更美更紅的夕陽。一命二運三風水四積陰德，多存善念，行善積德。所謂正氣在，邪氣不干，一切皆由因果起！