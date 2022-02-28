劉穎鏇返美國探親回程被「熔斷」　滯留冇得飛開工無期

香港第5波疫情相當嚴峻，確診數字昨日（27日）破2萬大關，港府日前公布將對美加英法等9國實施的地區性「熔斷機制」延長至4月20日，消息一出，令身在外地探親的藝人再被殺個措手不及。

缺席兩劇宣傳

於去年底返美國探親兼行大學畢業禮的劉穎鏇（Tiffany），原定於今年1月返港過年，還能趕及為參演的劇集《青春不要臉》及《鐵拳英雄》尾段做宣傳，沒料「禁飛令」打亂計劃，返港日子一改再改，由1月改到3月，現時又延至4月，由於有很多未知之數，根本未有歸期，故Tiffany也不再貿然訂機票。據知無綫獲悉其情況，也未敢安排她稍後的工作，幸Tiffany還未需入劇組，所以滯留當地暫未對她有太大影響。

她接受東網訪問時，表示為想辦法回港傷透腦筋：「暫時消息係去到4月20日，都睇緊有咩方法可以返嚟，所以未決定到幾時返。（美國疫情都嚴重？）反而呢邊嘅情況好咗啲，因為好多人打針，大家都冇咁驚，當然我唔係成日出去，平時都係同屋企人多，同埋同啲Close Friend一齊，大家好安全見面食嘢。呢排就喺屋企煮吓嘢畀爹哋媽咪食，連續幾日都係我親自下廚。」更指於屋企宅得太耐，會與家人出外行街或者行山鬆一鬆。

毛舜筠飽受煎熬

而毛舜筠同樣飽受「熔斷之苦」，去年聖誕她與丈夫區丁平飛加拿大與兩女團聚，原定上月初返港開工，沒料返港航班取消，幾日後港府更實施「熔斷機制」，即使單程機票價錢高達5至7萬元，21天隔離費用亦升至10萬港元，沒料前後更改了4次也未能返港，她接受網上頻道訪問時大吐苦水：「全世界冇一個地方唔畀自己居民返去。」