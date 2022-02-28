力爭舞台劇劇后　黃智雯入圍當攞咗

「星馬視后」黃智雯於公仔箱成績有目共睹，前年開始踩過界演舞台劇，參與首齣作品《今晚打老虎》表演不俗，去年再下一城孭飛演出《超自然之戀》亦獲好評，日前更於「第三十屆香港舞台劇獎」傳來好消息，智雯憑該劇入圍「最佳女主角」(喜劇/鬧劇)。

鑑於疫情，今屆頒獎禮合併了過去兩年的候選劇目共89齣，故智雯能夠躋身候選名單也不簡單，不過頒獎禮於去年已延後一年至今年4月，惟現時疫情未穩，頒獎禮日期有待再定。

雖然暫未知頒獎禮何時舉行，但首度入圍舞台劇頒獎禮的智雯，接受東網訪問時就表現興奮：「當收到消息，真係開心好耐，好榮幸可以同一班咁出色嘅舞台劇演員提名，今次入圍對我意義好大，本身對舞台劇有好深情意結，一直好想有機會參與，舊年有機會遇到咁有火嘅班底合作，而入圍呢個組別(喜劇/鬧劇)亦提醒咗我有幾鍾意喜劇，希望之後繼續有機會演。(咁有冇信心贏？)我好鍾意呢個機械人角色，其實有提名已經當贏咗，因為每年都有咁多套有質素嘅舞台劇製作，能夠獲得認同都好足夠。」更指去年演出該劇時，因疫情關係只可有7成入座率，寄望稍後能夠重演，可以可令更多觀眾入場觀賞。

而將於下月為內地劇《隱娘》開工的她，正身在上海隔離，笑言會趁這段時間盡情休息：「因為之前好長時間日接夜、夜接日咁開工，所以想重整自己嘅正常生活，因為喺呢邊食嘢同休息都好定時，仲有時間睇劇本同做運動，好充實。」