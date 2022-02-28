東方日報C1：張智霖拍住《使徒》班底　收少百萬衝鋒陷陣

今年是香港回歸25周年，回歸劇如雨後春筍，由張智霖及內地小生曾舜晞主演的《守城者》將加入「戰團」，這套以警務人員為⻣幹的劇集不乏槍戰及打鬥場面！有指近年在內地爆紅的張智霖飲水思源，願意自降身價「打8折」，收少100萬元演出。

張智霖（Chilam）去年亮相內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》後人氣爆燈，曾揚言的「退休大計」早已被封印！有價有市的他農曆新年前返港休息，受訪時曾透露即將拍攝新劇，但詳情守口如瓶。據知，這位「1994年版郭靖」將與「2019年版張無忌」曾舜晞作正面交鋒，齊齊演出香港回歸劇《守城者》。

佘詩曼加盟？

Chilam在疫市中依然成為搶手貨，不過深明飲水思源的道理，有感參與「香港回歸25周年劇集」的演出機會實屬難得，故當獲得內地有關機構與愛奇藝合資的《守》劇方案邀請，他未加考慮便答允演出。他將與由製作人蘇萬聰帶領的系列劇集《使徒行者》班底合作，但未知「靈魂人物」佘詩曼會否加盟。劇組同時找來能操流利廣東話、兩年前曾來港參演《使徒行者3》的內地小生曾舜晞出演另一男主角，全劇暫定15至20集，預計短期內開鏡。

圈中盛傳Chilam於《家族榮耀》的劇酬高達7位數，稱得上是全劇最高身價演員。雖然「公家劇」《守》製作費有限，不過他希望與各方面「打好關係」，知情者指他願意將酬勞「打8折」收少100萬元，意味他今次僅收約400萬元劇酬。至於年前主演《倚天屠龍記》人氣急升的曾舜晞，剛與之前的經理人公司糾紛告一段落，今次是他親自洽談的「復出」作。由於他於內地人氣及身價同樣不菲，有消息指他與Chilam的演出費不相伯仲，2人無論演技及「錢途」都狠狠比併較量一番。

任達華辭演嘆可惜

其實《守》劇開拍消息早於去年曝光，故事根據真實案件改編，圍繞普通香港警察的個人成長與心路歷程，通過小人物的悲歡和時代巨輪轉變，表達感人至深的英雄故事。劇中曾舜晞的警察父親殉職，令他立志「子承父業」，與同袍齊齊守護香港。初版海報寫上「一輛衝鋒車．五名警員．守一座城」，可謂言簡意賅，帶出整個故事的要點。記者嘗試聯絡Chilam但未獲回覆，至於網上盛傳會加盟《守》劇的影帝任達華，坦言曾接觸劇組，但因檔期方面未能配合，大感可惜。

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