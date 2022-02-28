瑤瑤甜如蜜　狂蜂想偷吻

台灣女星郭書瑤喺旅遊實境節目《旅跑應援團》度，約埋好友鍾瑶擔任嘉賓拍節目，其中一幕「鍾瑶救美」，證明原來娛樂圈仲有真友誼，睇到啲網民話猛話好感動。

節目中，兩位靚女到蜂蜜園採蜜，挑戰面對5萬隻蜜蜂，仲要拎起塊滿布密麻麻嘅蜜窩，雖然佢哋已經着晒保護衣，全身密不透風，不過成千上萬嘅蜜蜂撲面而來，唔驚就呃鬼啦。其中就有隻識捐窿捐罅嘅蜜蜂捐咗入瑤瑤嘅保護衣裏面，嚇到面都青嘅瑤瑤都唔知點算好，而企喺佢隔籬嘅鍾瑶立即出手幫拖，趕咗隻蜜蜂出嚟，等瑤瑤唔使變豬頭之險。而瑤瑤對住救命恩人話：「感覺鍾瑶就是個能力很強的女生，跟她一起就不用怕。」

佢哋兩個嘅姊妹情係由拍戲而起，令瑤瑤感覺鍾瑶好重視佢嘅原因係：「我一句從來沒有露營過，她就記在心裏，殺青酒當天就說一定帶我去露營，而且沒多久她說到做到，讓我獲得露營初體驗。」瑤瑤仲記得兩個女仔逼埋喺一個好細嘅帳幕度瞓覺，就係呢一晚同眠，佢哋就培養出閨密情。

劇組知道呢件事後，就喺節目度安排佢哋再次享受露營嘅樂趣，兩個喺櫻花樹下夾手夾腳搭起個帳幕，連個客廳都搭建埋，睇落都幾舒服吓，不過女人就係善變，當佢哋參觀製作單位嘅精美小木屋，見到塌塌米地板、床鋪，還有暖氣，立即就問製作組可唔可以同佢哋交變地方瞓，更老實不客氣咁大字型攤喺床鋪，鍾瑶笑說：「人生就求這一個睡」。啲網民就話呢兩位女星就好識歎，仲有網民話如果可以同郭書瑤去露營，畀成萬隻蜜蜂叮都係值得嘅。