MIRROR帶挈狂賺8億！ViuTV與眾同樂分紅4千萬

人氣男團MIRROR近年接廣告接到手軟，名副其實會「生金蛋」，更成功令ViuTV成功扭轉虧蝕局面，不但廣告收入大增到6.15億元，ViuTV及相關業務收益更狂賺8億，疫市中比上年增幅達10倍。母公司有見及此，決定「與眾同樂」，發公告將4000萬分紅作旗下員工獎勵，MIRROR、ViuTV一班當紅藝人、甚至經理人花姐等人人受惠，可謂皆大歡喜。

不過憑當紅團隊扭轉局面，在韓國藝人公司其實屢見不鮮。BIGBANG及BLACKPINK等令經紀公司YG娛樂於2015年純利潤達到約240億韓圜（1億5500萬港元），決定以每股350韓圜（約2.26港元），約57億4000萬韓圜（約3700萬港元）用於現金分紅。少女時代、Super Junior及SHINee所屬經紀公司SM娛樂則於去年成功轉虧為盈，純利達到1234億韓圜（約8億港元），為創立而來最高，因此公布進行每股200韓圜（約1.29港元）的分紅。

至於天團BTS防彈少年團經紀公司Big Hit娛樂（現稱HYBE娛樂），亦於去年剛上市時將價值646億韓圜（約4億2千萬港元）的股份贈送給7位「重大功臣」，每名成員約得到92億3000萬韓圜（約6000萬港元）的股票。