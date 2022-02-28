謝茜嘉擊敗GaGa妮歌爆冷奪演員工會影后

《28屆演員工會獎》（SAGA）繼續舉行，影后方面，美國女星謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）憑住真人真事電影 《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）而爆冷勇奪SAGA影后！

她擊敗兩大影后熱門包括《GUCCI名門望族》（House of Gucci）的Lady GaGa以及《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）「金球影后」妮歌潔曼（Nicole Kidman）奪獎。以性感打扮現身的謝茜嘉上台領獎時難掩興奮之情，她說：「我真的好意外，我完美震驚。我自細已一直想成為演員，年幼時我真的只想長大後成為演員，經過多年的學習及試鏡，並得不到工作。而我好清楚那種感覺，亦知道那種孤獨的感覺。而對於你們那些在爭扎及感到不得志的演員們，我只想你繼續向前，因為成功就在眼前，我在此承諾！而令我繼續往前就是你們。」今次是她第3次提名SAGA後首次獲獎。

此外，最佳男女配角就由《心之旋律》(CODA)的男星Troy Kotsur及《西城故事》（West Side Story）的Ariana DeBose分別奪得。