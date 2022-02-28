梅啟明稱梅媽被人操縱　老婆Joey大義滅親反揭貪錢真相

已故天后梅艷芳的母親梅覃美金（梅媽），早前登報跟兒子梅啟明脫離母子關係，梅啟明昨日（27日）則開記招稱是姪仔梅柏麟背後操縱事件，更揚言已報案會追究到底。記者會結束後，梅啟明太太Joey不值其所為，決定大義滅親，公開三段錄音揭開梅啟明的真面目，其中第一段錄音是前日（25日），梅啟明致電在醫院留醫的梅媽，梅媽表明現時環境惡劣，更3次要求「唔好騷擾我」，惟梅啟明繼續懶理，只不斷追問有關金錢的事宜，更直斥「依家冇錢呀，你要畀啲錢我先得」。

而早前梅啟明聲稱將從梅媽取得的每月兩萬元生活，全花在栽培兒子的學費上，不過Joey則表示自從梅啟明出軌泰籍女友後，已很久沒有收過家用，現時靠自己做補習老師賺錢，更公開第二及第三段錄音推翻梅啟明的說法，當中不但提到梅啟明冇理會過兒子，甚至曾問Joey借錢，當Joey追討費用時，梅啟明揚言向梅媽取得金錢後便會還錢，更表明一定要梅媽每月畀錢，及後Joey指他不放過99歲的梅媽，要去醫院迫對方畀錢，怒斥「有冇咁賤」，梅啟明則表示「嗰啲我應份攞嘅」，並不認為自己的行為是「撳住嚟搶」。